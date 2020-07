De Nederlandse grootbank ING schrijft ongeveer 300 miljoen euro af, omdat bepaalde bezittingen op haar balans door de coronacrisis een pak minder waard zijn geworden.

Dat kondigde het financiële concern voor beurs aan. Volgende week komt ING met halfjaarcijfers.

Het gaat om een zogeheten afschrijving op goodwill, die in het tweede kwartaal wordt geboekt. Daarbij wordt gekeken naar de te verwachten winst die met bepaalde eerder overgenomen onderdelen te behalen zou zijn.

Door het coronavirus en de bijkomende slechte macro-economische vooruitzichten staat die winst onder druk, vandaar dat ING de waardering aanpast.

Boekhoudkundig

De bank benadrukt dat het om een boekhoudkundige aanpassing gaat. Er verdwijnt dus geen geld uit de kas. Ook heeft de ingreep geen invloed op de kapitaalratio's van ING.

De coronacrisis treft banken wereldwijd ook hard in hun kredietportefeuille. In de VS moesten de grootbanken al miljarden opzijzetten voor leningen die waarschijnlijk niet zullen worden afbetaald.

