Grootbank ING België voorspelt dat de Belgische economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 zal herstellen en het jaar zal eindigen met 3,2 procent groei.

Momenteel en de komende maanden heeft ons land nog erg te lijden onder de coronapandemie. 'Als 2020 het jaar van het virus was, hopen we dat 2021 het jaar van het vaccin wordt', aldus ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte dinsdag op een persconferentie over de financieel-economische vooruitzichten.

De Belgische economie zal volgens ING dit jaar met 7,2 procent krimpen. In de eurozone zou dat 7,3 procent zijn. Voor 2021 voorspelt ING echter een groei van 3,2 procent in België en 3,5 procent in de eurozone.

'In het vierde kwartaal van 2020 zal er nog een krimp zijn van 2 à 2,5 procent in de eurozone', zegt Vanden Houte. 'Vanaf het tweede kwartaal van 2021 verwachten we dat het consumentenvertrouwen echt weer zal stijgen en daarmee de economische groei. Binnen enkele weken zou ook het vaccin van Johnson & Johnson worden goedgekeurd en dat kan nog een boost geven', klinkt het.

Faillissementen

Voor de eerste helft van 2021 verwacht Vanden Houte een sterke stijging van het aantal faillissementen in België en een stijging van de werkloosheid. 'Veel bedrijven worden rechtgehouden door moratoria op rentebetalingen, uitstel van betaling voor sociale bijdragen en belastingen en tijdelijke werkloosheid. Zodra die ondersteuning wegvalt, wordt het voor veel bedrijven heel erg moeilijk.'

De door de coronacrisis opgebouwde schuldenberg is voorlopig geen probleem. 'Door de lage rente blijven de interestbetalingen een stuk lager dan tijdens de financiële crisis van 2008 en dat zal vermoedelijk nog enkele jaren het geval zijn.'

De juiste monetaire politiek, herstelplannen en het feit dat Belgen hun opgebouwde spaargeld, dat volgens cijfers van de Nationale Bank is opgelopen tot 22 miljard euro, zullen uitgeven, zal de economie na corona een flinke boost geven, denkt ING. De vooruitzichten van ING voor volgend jaar (+3,2 procent) liggen in lijn met die van de Nationale Bank. Die stelde maandag een economische groei van 3,5 procent voorop. KBC is met een voorspelde groei van 0,9 procent voorzichtiger.

