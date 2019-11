Incendin wil een wereldspeler zijn in brandwerende materialen

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Incendin is een specialist in passieve en actieve brandwering. Het bedrijf, gevestigd langs het kanaal van Brussel naar Willebroek, maakt bijvoorbeeld poeders en vloeistoffen die worden toegevoegd aan houten platen, zodat die niet of minder snel zullen branden.

© emy elleboog

Wat doet het bedrijf? "In passieve brandwering zijn onze belangrijkste klanten de producenten van houtvezel- en spaanplaten, zoals Unilin", duidt CEO Joris Coppye (53). "Die markt groeit zeer sterk, bijvoorbeeld in Azië. In Europa gelden al langer strenge normen voor brandveiligheid."

...

