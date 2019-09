In Nederland had Dominique Leroy niet hetzelfde krediet opgebouwd als in België.

De aandeelhouders van KPN wilden een CEO die zich volledig kan concentreren op de zware uitdagingen van KPN, en waren niet gediend met een CEO met een aangetast gezag. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Dominique Leroy wordt dan toch geen CEO van KPN. De Nederlandse telecomoperator trok haar benoeming in, een onafwendbare beslissing na haar opmerkelijke aandelentransactie. Leroy had in Nederland nog niet hetzelfde krediet opgebouwd als in België en KPN kon het zich niet permitteren een CEO te laten starten met een aangetast gezag.

De overstap van Leroy van Proximus naar KPN was niet alleen controversieel omdat ze naar een sectorgenoot trok die al verschillende keren in beeld kwam voor een fusie. Kort na de bekendmaking van haar vertrek opende de financiële toezichthouder FSMA bovendien een onderzoek naar een opmerkelijke aandelentransactie een maand voor de aankondiging van de exit. Op 1 augustus verkocht Leroy, toen nog aan het hoofd van Proximus, voor ongeveer 285.000 euro aandelen van haar werkgever. Had Leroy daarmee gewacht tot na de aankondiging van haar vertrek begin september, dan had ze daar ongeveer 6000 euro minder voor gekregen. Dat is peanuts voor iemand die in 2019 een brutovergoeding van zo'n 950.000 euro kreeg.

Het gaat in de eerste plaats om een zware inschattingsfout. De aandelentransactie wekt de schijn van voorkennis op en Leroy had de zware reputatieschade perfect kunnen vermijden. Het is natuurlijk de vraag of het gerecht zich direct zo in het dossier moest vastbijten met huiszoekingen. Zulke dossiers werden meestal alleen afgehandeld door de toezichthouder FSMA.

Maar zelfs zonder het gerechtelijk onderzoek was Leroy een gewonde prooi. In Nederland had Leroy niet hetzelfde krediet opgebouwd als in België. Leroy slaagde in een moeilijke evenwichtsoefening door Proximus commercieel goed te laten presteren terwijl de overheid, haar grootste aandeelhouder, een telecombeleid voerde dat nadelig was voor het bedrijf. Voor de aandeelhouders van KPN telt dat niet. Zij wilden een CEO die zich volledig kan concentreren op de zware uitdagingen van KPN, en waren niet gediend met een CEO met een aangetast gezag.