In dit 'geheime' labo ontwikkelt AB InBev niet-dierlijke eiwitten uit gist (video)

Brouwer AB InBev kreeg dinsdag in Leuven zijn Braziliaanse CEO Michel Doukeris en premier Alexander De Croo over de vloer in zijn wereldwijde onderzoekscentrum (GITEC). Daar werken zowat 120 mensen aan allerhande ontwikkelingen van nieuwe bieren en brouwtechnieken. Een van de installaties is Biobrew, een manier om via 'precisiefermentatie' van gist niet-dierlijke eiwitten te maken. Kanaal Z was erbij.

Alexander De Croo bij AB InBev © Belga Image