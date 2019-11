In beeld: Trends Legal Awards 2019

Tijdens een gala-avond in de Event Lounge in Brussel werden 12 awards uitgereikt in aanwezigheid van 400 advocaten, bedrijfsjuristen en andere professionals uit de juridische sector. Loyens & Loeff, de referentie op de Belgische juridische markt, werd door de jury van Trends Legal Awards bekroond tot Best Law Firm 2019.

. © Leyla Hesna