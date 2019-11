Loyens & Loeff, de referentie op de Belgische juridische markt, is door de jury van Trends Legal Awards uitgeroepen tot Best Law Firm 2019.

De advocaten van Loyens & Loeff mogen de titel 'advocatenkantoor van het jaar' voeren. De prijs werd toegekend tijdens de ceremonie van de Trends Legal Awards. Dat unieke evenement voor de Belgische juridische markt werd op 19 november in het Brusselse Event Lounge georganiseerd en zet de meest performante advocatenkantoren en juridische diensten van het jaar in de kijker.

Naast de hoofdprijs voor Loyens & Loeff zijn er nog acht trofeeën uitgereikt aan advocatenkantoren die aan de top staan in hun respectieve vakgebieden zoals fiscaliteit, bankrecht en sociaal recht (zie kader). Dit jaar werd voor het eerst een prijs uitgereikt voor de beste werkomgeving. Die ging naar het advocatenkantoor NautaDuthil. Er waren ook twee speciale prijzen voor de stoutmoedigste initiatieven in juridische technologie. Een daarvan ging naar Darts-IP, een bloeiende scale-up gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Het advocatenkantoor Laga kreeg de tweede prijs voor zijn talrijke digitale initiatieven.

Gericht op fiscaal recht

Loyens & Loeff is een Brussels kantoor met 160 medewerkers, onder wie een honderdtal advocaten. Het zakenkantoor, dat onlangs in Brussel een nieuwe werkplek met uitzicht op het Jubelpark heeft betrokken, biedt een allesomvattende dienstverlening voor alle mogelijke juridische aangelegenheden. Het werkt voor Belgische en buitenlandse ondernemingen die in België investeren.

Het bijzondere de sterke focus op fiscale kwesties. Liefst 35 procent van de advocaten werkt op de belastingafdeling. "Dat grote aandeel is vrij uniek op de Belgische markt", onderstreept Marc Vermylen, managing partner van Loyens & Loeff. Dat komt omdat het zijn ontstaan dankt aan een fusie van een fiscaal kantoor en een kantoor van in burgerlijk recht gespecialiseerde advocaten. "Alle sectoren krijgen te maken met belastingvraagstukken. We zullen altijd de reflex hebben onze cliënten daarmee te helpen", zegt Marc Vermylen. En dat het kantoor de nodige gespecialiseerde expertise in huis heeft, bewijst het door dit jaar ook de prijs voor beste advocatenkantoor in fiscaliteit te winnen.

Onafhankelijk

Loyens & Loeff is actief in de Benelux en Zwitserland, maar het is via kleine verbindingskantoren ook aanwezig in New York, Londen, Parijs, Hongkong, Singapore en Tokio. Alles bij elkaar kan het rekenen op een netwerk van 1500 medewerkers. De meesten zitten in Nederland. In 2018 haalde de internationale structuur een omzet van 328 miljoen euro. In Brussel komt de helft van de inkomsten van buitenlandse cliënten. Het kantoor heeft ervoor gekozen onafhankelijk te blijven en zich op de Benelux en Zwitserland te richten. Loyens & Loeff is niet van plan zich zoals andere advocatenkantoren aan te sluiten bij een internationale alliantie. Het kantoor werkt met bilaterale partnerschappen met 'best friends', kantoren die willen samenwerken voor internationale dossiers en die bereid zijn dossiers met een Belgisch gedeelte door te sturen naar het Brusselse kantoor.

Managing partner Marc Vermylen heeft een nieuwe strategie ontwikkeld om cliënten te werven en te binden. "De wereld verandert zeer snel", legt hij uit. "De concurrentie is groter dan vroeger. De markt van de juridische diensten is niet langer een verkopersmarkt, maar een kopersmarkt. De cliënten zijn veeleisender. We moeten kunnen aantonen dat we er zijn om hen oplossingen aan te bieden. Wij verkopen geen juridische informatie, maar kennis en ervaring."

Digitalisering als kans

Het kantoor is niet bang voor de gevolgen van de digitalisering in de juridische sector. Het wil eerder de kansen grijpen die de ontwikkeling biedt. "Dankzij de technologie kunnen we onze manier van werken optimaliseren. Als we een deel van onze due diligence (een soms repetitief proces van juridische onderzoeken, nvdr) konden automatiseren, zou dat een goede zaak zijn voor de cliënt en onszelf", vertelt de managing partner. Met automatiseringssoftware van start-ups in legal tech biedt het kantoor dat soort producten al aan. Het investeert ook in de ontwikkeling van zijn eigen geautomatiseerde interface My Loyens & Loeff, die al meer dan 10.000 standaarddocumenten heeft afgeleverd. Op termijn zullen de cliënten via dat platform hun eigen modelcontracten kunnen opstellen.

Dankzij al die digitale tools kunnen de medewerkers zich vooral bezighouden met hun advieswerk, dat meer toegevoegde waarde heeft. "De toekomst is aan de advocaten die inlevingsvermogen hebben, die voeling hebben met hun cliënten en hun business en zorgen begrijpen", verzekert Marc Vermylen. "Robots zullen dat nooit kunnen."

Als advocaat is Marc Vermylen gespecialiseerd in bank- en financieel recht. Hij staat vier jaar aan het hoofd van Loyens & Loeff. Hij gaat er prat op dat hij de voorbije jaren heeft bijgedragen aan de benoeming van verschillende jonge vennoten. Begin 2019 heeft Loyens & Loeff ook de ploeg van de gerenommeerde geschillenadvocaat Hakim Boularbah aangetrokken. Met een honderdtal advocaten in huis denkt Marc Vermylen de ideale kritische omvang voor de Belgische markt te hebben. In 2018 haalde zijn kantoor een omzet van 32 miljoen euro. Het is de beste prestatie van het kantoor in de afgelopen tien jaar.