In beeld: Trends CFO of The Year 2019

Op woensdag 15 mei stelden Trends en Trends-Tendances de achtste editie van Trends CFO of the Year voor. Met deze onderscheiding willen de magazines de prestaties van een financieel directeur lauweren. Voor het eerst wordt ook de award Deal of the Year uitgereikt.

De avond werd ingeleid door een boeiende keynote speech van Wim Dejonghe, Senior partner bij Allen & Overy. Hij had het over de impact van de Brexit en handelsconflicten in de wereld. Hierover volgde een uitgebreid debat, waaraan ook Birgit Conix (CFO van TUI Group), William De Vijlder (Group Chief Economist van BNP Paribas) en Karim Hajjar (CFO van Solvay) deelnamen. Het officieel gedeelte werd afgesloten met de proclamatie van Catherine Vandenborre, CFO van Elia, als de nieuwe Trends CFO of the Year 2019. De prijs voor Deal of the Year ging naar Aedifica. De gala-avond werd bijgewoond door 500 aanwezigen en delegaties van de partners BNP Paribas Fortis, Moore Stephans, Axiom, Citroën, Fiabilis, Trends Business Information en FEIB.

Catherine Vandenborre haalde het van de andere genomineerden: Ann Desender van Barco, Yves Honhon van CMI, Nathasja Van Bael van Medialaan-De Persgroep Publishing, en Els Verbraecken van DEME. Vandenborre volgt Birgit Conix op, de laureaat van 2018.Catherine Vandenborre werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de redacties Trends/Trends-Tendances en een aantal financiële experts. De jury had lof voor de rol van Vandenborre in de internationale expansie van Elia, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het hoogspanningsnet in België, en via dochterbedrijf 50Hertz in Noordoost Duitsland.

Lees ook: CFO of the Year Catherine Vandenborre (Elia): 'Ik ben gepassioneerd door maatschappelijke kwesties'







