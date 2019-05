CFO of the Year Catherine Vandenborre (Elia): 'Ik ben gepassioneerd door maatschappelijke kwesties'

Patrick Claerhout & Luc Huysmans redacteurs Trends

Waarde creëren voor het bedrijf en de aandeelhouders, en tegelijk werken in het belang van de samenleving. Zo ziet Catherine Vandenborre haar rol als CFO van Elia Groep, het bedrijf dat het hoogspanningsnet in België (Elia) en Noordoost-Duitsland (50Hertz) beheert. Vandenborre werd uitgeroepen tot Trends CFO of the Year 2019.

CATHERINE VANDENBORRE "Ik ben niet de CFO die enkel in cijfertjes is geïnteresseerd." © Karel Duerinckx