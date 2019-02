In beeld: maak kennis met de Vlaams-Brabantse Gazellen

Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2019 opende met de rangschikking voor Brussel. Een week later volgt de rangschikking voor Vlaams-Brabant.

De topper in de categorie grote bedrijven is de IT-consultant Tobania. Bij de middelgrote bedrijven is het outsourcingsbedrijf Eligio de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Qaelum, een specialist in medische kwaliteitsmonitoring. De drie bedrijven mogen zich Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen noemen.

Meer toelichting bij de Vlaams-Brabantse Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote Gazellen vindt u in Tobania, Eligio en Qaelum bekroond als Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen