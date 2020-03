In beeld: maak kennis met de Trends Gazellen voor West-Vlaanderen

Gastheer Ben Roelants nam het woord voor een duo-interview met Matthieu Marisse, belangenbehartiging Zuid- en Midden-West-Vlaanderen van VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Stefaan Matton, algemeen directeur van POM West-Vlaanderen. Hierna sprak de keynote van de avond, Frederik Vandenberghe, CFO Skyline Communications, de deelnemers toe waarna tenslotte tot de uitreiking werd overgegaan van de Trends Gazellen voor de provincie West-Vlaanderen in de drie verschillende categorieën van bedrijven.

De topper in de categorie grote bedrijven is Agristo. Bij de middelgrote bedrijven is beMatrix de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar C&W Logistics. De drie bedrijven mogen zich Trends Gazellen Ambassadeurs van de provincie West-Vlaanderen noemen.

Meer toelichting bij de West-Vlaamse Trends Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen vindt u in Agristo, beMatrix en C&W Logistics zijn de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen







