Drie groeibedrijven vielen in de prijzen op het event van de Trends Gazellen West-Vlaanderen. De aardappelverwerker Agristo, het standenbouwbedrijf beMatrix en het softwarehuis C&W Logistics zijn in Kortrijk uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen.

De redactie van Trends rangschikt elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De groeibedrijven die het klassement halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

Deze week is de provincie West-Vlaanderen aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. Volgende week trekken we naar de provincie Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: Agristo

De Ambassadeur van de West-Vlaamse Gazellen bij de grote bedrijven is de aardappelverwerker Agristo uit Harelbeke. Het familiebedrijf staat op de tweede plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat het hoger geplaatste bedrijf niet aan de bijkomende criteria voldoet. Het groeiparcours dat Agristo, een producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten, sinds de start in 1986 heeft afgelegd, is indrukwekkend te noemen. Het familiebedrijf sloot 2019 af met een omzet van 570 miljoen euro, het aantal medewerkers nadert de kaap van de duizend.

"De wereldmarkt groeit en dat is een eerste verklaring voor onze groei", zegt co-CEO Filip Wallays. "Daarnaast hebben we sterk gewerkt aan de kwaliteit van onze producten en onze dienstverlening. Dat onze klanten fors groeien, is een wederzijdse verdienste." Agristo levert vooral aan supermarkten, restaurantketens en grootkeukens. Het groeibedrijf is aanwezig in zowat 120 landen. "Europa en Noord-Amerika zijn mature markten. De grootste groei zien we in Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Jaarlijks groeien die markten met 6 tot 8 procent", vertelt Wallays.

De voorbije jaren voerde Agristo een intensief investeringsprogramma van meer dan 100 miljoen euro per jaar uit. Het belangrijkste project was de bouw van een nieuwe vestiging in Wielsbeke. Op de terreinen van een voormalige Unilin-site verrees een productiehal met twee productielijnen en twee diepvriesmagazijnen. "We bouwen op dezelfde site een nieuw hoofdkwartier. Het is de bedoeling in de loop van het tweede kwartaal van 2021 te verhuizen", zegt co-CEO Hannelore Raes. Ze benadrukt dat de operatie geen voorbode is van een volledige verhuizing van Harelbeke naar Wielsbeke. "We hebben onze vier vestigingen nodig. We blijven overal investeren om de infrastructuur up-to-date te houden."

Ambassadeur middelgrote bedrijven: beMatrix

Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur van de West-Vlaamse Gazellen beMatrix in Roeselare. Het groeibedrijf, opgericht door de ondernemers Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet, produceert modulaire oplossingen voor standenbouw, evenementen en displays. BeMatrix telt naar verluidt meer dan 3000 klanten in 64 landen. "Internationalisering is zeker een sleutelfactor", zegt CEO Stefaan Decroos. "Standenbouw is bij uitstek een internationale business. We realiseren 96 procent van onze omzet in het buitenland. Vooral de doorbraak in de Verenigde Staten heeft ons bedrijf vleugels gegeven. De Verenigde Staten zijn al goed voor de helft van onze omzet."

Een tweede belangrijke pijler van het succes is innovatie. "We investeren veel energie en middelen in onderzoek en ontwikkeling. Onze missie is het leven van een standenbouwer eenvoudiger en rendabeler te maken", benadrukt Edwin Van der Vennet. "We ontwikkelen nieuwe producten terwijl we ook voortdurend proberen onze bestaande producten te optimaliseren. Zo lanceerden we in 2017 een modulaire, perfect integreerbare ledmuur, waarvoor we een Red Dot Design Award hebben gekregen." BeMatrix telt zo'n 220 medewerkers.

Ambassadeur kleine bedrijven: C&W Logistics

De Ambassadeur van de West-Vlaamse Gazellen bij de kleine bedrijven is het Kortrijkse C&W Logistics. Het softwarebedrijf staat op de tweede plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat het hoger geplaatste bedrijf niet aan de bijkomende criteria voldoet. C&W Logistics, opgericht door Christof De Saedeleer en Wim Vermeulen, ontwikkelt logistieke software, het team telt 43 mensen. "Onze kernmarkt is de Benelux, maar door de aanhoudende vraag zijn we nog hoofdzakelijk in de eigen regio actief. We volgen onze klanten ook naar het buitenland", duidt Christof De Saedeleer.

Gestart als doorverkoper is C&W Logistics uitgegroeid tot medeontwikkelaar van het softwarepakket Dynaman. Het is de bedoeling nog meer in te zetten op de ontwikkeling en de implementatie van de logistieke software. "We hebben al heel wat extra modules en logistieke tools ontwikkeld waarmee we onze klanten een oplossing op maat kunnen aanbieden. Vaak gaat het om vrij complexe processen", zegt Wim Vermeulen. "We voelen dat de kmo's almaar meer behoefte hebben aan een compactere versie van onze software. Op korte termijn willen we graag ons aanbod uitbreiden met aangepaste oplossingen voor de kmo-markt."

