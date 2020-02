In beeld: maak kennis met de Trends Gazellen voor Brussel

Gastheer Ben Roelants ontving er de aanwezigen en introduceerde de keynote van de avond, Werner De Laet, CEO Innovation & Wholesale Orange Belgium. Hierna nam Olivier Willocx, CEO van BECI, kort het woord om tenslotte tot de uitreiking over te gaan van de Trends Gazellen voor Brussel in de drie verschillende categorieën van bedrijven.

De topper in de categorie grote bedrijven is Hudson Benelux. Bij de middelgrote bedrijven is Nalys de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Woningen Compère. De drie bedrijven mogen zich Trends Gazellen Ambassadeurs van Brussel.

Meer toelichting bij de Brusselse Trends Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen vindt u in Hudson België, Nalys en Woningen Compere zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen.







