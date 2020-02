Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2020 gaat van start met het klassement voor Brussel. In de categorie grote bedrijven is Hudson België de winnaar. Bij de middelgrote bedrijven is de triomfator Nalys en bij de kleine bedrijven is Woningen Compere de uitblinker. Zij krijgen de titel van Ambassadeur van de Brusselse Gazellen.

De redactie van Trends speurt elk jaar naar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar negentiende editie toe.

De Brusselse Gazellen bijten de spits af. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 1 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen.

Ambassadeur grote bedrijven: Hudson België

De Ambassadeur van de Brusselse Gazellen bij de grote bedrijven is Hudson België. Het hr-bedrijf staat op de 18de plaats in de rangschikking maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Na een managementbuy-out is het rekruteringsbedrijf in handen van het tienkoppige managementteam en van de durfkapitalist Vectis Private Equity. Het boegbeeld is Ivan De Witte die zijn baan al jaren combineert met die van voorzitter van de voetbalclub AA Gent.

Hudson België is anno 2020 helemaal klaar om op eigen benen door te gaan. De organisatie telt 285 medewerkers die vorig jaar een omzet van 36,8 miljoen euro realiseerden. "Onze werkwijze is niet fundamenteel veranderd, maar de focus ligt nu nog veel meer op innovatie, kwaliteit en klantentevredenheid", zegt Ivan De Witte. "De nieuwe situatie voelt wel aan als een bevrijding van de stringente Amerikaanse druk op de groei en de bedrijfskasstroom. Dat geeft het ondernemerschap in ons bedrijf een extra boost", aldus de topman.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Nalys

De Ambassadeur bij de middelgrote Gazellen is Nalys, een Brussels consultancybureau dat vooral actief is in de sector van de lifesciences. "We werken samen met zowel grote farmagroepen als met piepjonge biotechbedrijven", stelt Patrice Serange, de oprichter en drijvende kracht achter Nalys. Het consultancybedrijf telt meer dan 250 medewerkers en heeft een eigen academie waar jonge ingenieurs hun interne opleiding krijgen. "Vorig jaar volgden vijftig ingenieurs een traject dat bestaat uit een intensieve opleiding van zes weken, een afstudeerproject van twee weken en daarna nog eens zes maanden coaching tijdens een eerste project bij een van onze klanten", duidt Serange.

Eind vorig jaar kende Nalys een belangrijke verschuiving in het aandeelhouderschap. "We zijn klaar om aan onze internationale expansie te beginnen en daarvoor was een nieuwe kapitaalstructuur nodig. De Franse durfkapitalist Sparring Capital nam een meerderheidsparticipatie, terwijl mijn twee medeoprichters voor een exit kozen", vertelt Patrice Serange. De topman mikt tegen 2024 op een verviervoudiging van het personeel naar duizend medewerkers.

Ambassadeur kleine bedrijven: Woningen Compere

De Ambassadeur bij de kleine Gazellen is Woningen Compere, het woningbouwbedrijf van ondernemer Anthony Blavier. Het jonge bedrijf groeide snel uit tot een toonaangevende speler in de branche. Vorig jaar bouwde Woningen Compere 350 woningen. "We letten heel sterk op onze kostenstructuur, waardoor we de laagste prijs in de markt kunnen aanbieden", legt Anthony Blavier uit. Met zijn bouwbedrijf is de dertiger actief in het hele land. "Vlaanderen vertegenwoordigt een derde van onze omzet en dat aandeel zal verder stijgen", zegt de ondernemer.

Op middellange termijn koestert Anthony Blavier stevige ambities. "We willen onze activiteiten verruimen door binnenkort ook actief te worden in appartementsgebouwen", zegt hij. "We willen ook innovatief blijven. We hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een virtuelerealiteitsapp waarmee alle geïnteresseerden een virtueel bezoek kunnen brengen aan enkele van onze modelwoningen."

