De impactinvesteerder Taste Invest bestaat tien jaar. Jean-Jacques Westerlund en Philip De Mulder leggen voor het eerst uit waarom ze investeringen zoeken met een positieve sociale en ecologische impact.

In het Antwerpse kantoor van Taste Invest staat een klein model van het beroemde onderzoeksschip Belgica en Jean-Jacques Westerlund draagt trots een vest van vzw Watererfgoed Vlaanderen, waarvan hij de voorzitter is. Het professionele leven van de voormalige haventopman en fervente zeiler speelde zich tot goed tien jaar geleden af op het water. In 2007 kreeg hij van de Australische investeringsmaatschappij Babcock & Brown een overnamebod voor het havenbedrijf Westerlund Group, een Antwerps papier- en pulpbehandelingsbedrijf. Het werd in 1904 opgericht door Westerlunds grootvader. De timing bleek perfect. De verkoop was net in kannen en kruiken voor de financiële crisis van 2008. De familie Westerlund richtte met vier vijfde van de opbrengst Taste op, met drie pijlers. De vastgoedpoot wordt geleid door zoon Tanguy Westerlund. Taste Yachting verhuurt een luxecatamaran en een oldtimerschip. Taste Invest, in 2011 opgericht en geleid door Philip De Mulder, is een investeringsfonds voor start-ups. Taste Invest is een impactinvesteringsfonds. Het is niet enkel uit op een goed rendement, maar kiest investeringen in Belgische start-ups die een positieve sociale en ecologische impact hebben. De grootte van het fonds is 10 miljoen euro. Taste Invest investeert zaaigeld van 250.000 tot 500.000 euro en stapt vroeg in bedrijven, om er na vier à vijf jaar weer uit te stappen. Dat er iets grondig mis is met de manier waarop de handelsstromen verlopen, hebben Westerlund en De Mulder van hun tijd bij Westerlund Group onthouden. "Het is niet normaal dat je een container met pulp van hier naar Lyon stuurt voor een zekere prijs en dezelfde container voor de helft van de prijs naar China stuurt", zegt Westerlund. "Een geglobaliseerde wereld waarin je producten van Singapore of Hongkong naar hier blijft halen, is niet normaal. We verscheepten kopieerpapier van de Verenigde Staten naar Europa en omgekeerd, terwijl de kwaliteit van dat papier overal hetzelfde is. Je zal altijd zaken nodig hebben die van China komen, we kunnen niet alles doen. Globaliseer dus de beste producten." Er betaalt altijd iemand voor die goedkope containers, of voor goedkope vluchten, gaat Westerlund door. "Naar Barcelona vliegen voor 30 euro, dat kan niet. Iemand betaalt daarvoor, maar je weet niet wie. We moeten daarmee stoppen." Hij hekelt het kortetermijndenken, dat hij ook ziet bij de hype rond elektrisch rijden. "Niemand denkt nog op de lange termijn", zegt hij. "Elektrisch is de toekomst, wordt gezegd, maar door het koper en lithium dat nodig is voor de batterijen, is dat slecht voor de natuur. Ik geloof daarom in waterstof, die je lokaal produceert en consumeert." Het fonds zoekt daarom naar technologie die een positieve impact heeft op de mens en het milieu. Taste Invest heeft drie exits op zijn palmares staan. In 2019 verkocht het zijn participatie in Biolectric aan Ackermans & van Haaren. Dat bedrijf maakt kleine biogasinstallaties die methaangas - waarvan de uitstoot bijdraagt tot de stijging van broeikasgassen - uit koeienmest omzet in elektriciteit en warmte. "Die installaties worden gebouwd in Temse in containers, die vervolgens worden opgetild en klaar voor gebruik worden geplaatst bij boeren, van Portugal tot Zweden", zegt Philip De Mulder. Novosanis, dat de urinevanger Colli-pee maakt, werd verkocht aan het Amerikaanse OraSure Technologies. Blue Line Logistics, dat innoveerde met onbemande binnenvaartcatamarans, kwam in handen van de Franse binnenvaartgroep CFT. Door de covid-19-crisis moest Taste Invest extra geld steken in enkele van zijn start-ups. Andere bedrijven in de portfolio kregen net nieuwe kansen. "Ik denk aan Bedal en Ergotrics, die allebei medische toestellen maken, en aan Alberts", zegt Philip De Mulder. Het eerste product van het Hasseltse Bedal was een douchepleister om een katheder waterdicht af te sluiten. Met de opblaasbare positioneringskussens van Ergotrix is maar één verpleger meer nodig in plaats van meerdere om een patiënt in een ziekenhuisbed te kantelen of te tillen. Ook de technologie van Alberts komt gelegen in een tijd van pandemie. "Het is een automaat voor verse smoothies en soepen. Het is heel hygiënisch, niemand raakt iets aan. Voedingsrobotica wordt bovendien populair. In Amerika wordt al gesproken van volledig automatische restaurants", zegt De Mulder. Andere investeringen van Taste Invest zijn de blockchainspecialist T-Mining en Exih2. Die start-up ontwikkelde een kalkhennepmix voor rond huizen, die het binnenklimaat verbetert. Westerlund en De Mulder praten even open over hun mislukkingen als over hun successen. Zeker in de beginjaren hebben ze leergeld betaald. "We investeerden bijvoorbeeld in GreenTaste, dat met de Mia een elektrisch stadswagentje heeft gemaakt", zegt Philip De Mulder. "De technologie kwam te vroeg. Bovendien kostte de auto te veel en was het bereik te klein." Ook een investering om in de Chinese stad Chaohu huishoudelijk afval om te zetten in energie, liep verkeerd af omdat de stad voor dezelfde site ook een contract met een Chinees bedrijf afsloot en haar afspraken volgens Westerlund en De Mulder niet nakwam. Via de diplomatieke weg probeert De Mulder een deel van de investering terug te krijgen. Beide investeerders waren in het begin te veel gefocust op het product en letten te weinig op een goede klik met de ondernemers achter het bedrijf. Nu pakken ze het anders aan. Bovendien kiezen ze voor meer, maar kleinere participaties. Taste Invest stak een deel van het fondsgeld in twee andere investeringsfondsen, Down 2 Earth Capital en Clean Energy Invest. Cijfers over de verkoop van hun participaties of het rendement geeft het duo niet, maar zelfs in de moeilijke beginjaren hielden de successen en mislukkingen elkaar ongeveer in evenwicht, waardoor het fonds nog kapitaal had. "De tweede run ziet er veel beter uit", besluit Westerlund.