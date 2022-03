IEA: Europa kan Russische gasinvoer op jaar tijd met derde verminderen

De Europese Unie kan de invoer van Russisch aardgas in een jaar tijd met een derde afbouwen, via meer invoer uit andere bronnen, nog meer investeren in hernieuwbare energie en een hogere energie-efficiëntie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Rafael Grossi, directeur van het Internationaal Energieagentschap © reuters