Icometrix ontstond in 2011 als spin-off van de universiteiten en universitaire ziekenhuizen van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. Zijn software analyseert hersenscans met behulp van artificiële intelligentie.

Wat doet het bedrijf?

"Tijdens mijn doctoraat over medische beeldvorming zag ik hoeveel manueel werk kwam kijken bij de analyse van hersenscans", zegt medeoprichter en CEO Wim Van Hecke. "Tegenwoordig zijn de hersenscans digitaal en van zeer hoge kwaliteit. Maar artsen analyseren ze nog vaak visueel. Onze software is in staat heel gedetailleerd in kaart te brengen en waar en hoe groot de witte vlekken zijn op hersenscans. Dat is zeer belangrijk bij de opsporing en de behandeling van multiple sclerose. Een radioloog kan dat ook doen, maar de beelden in detail vergelijken en alle vlekjes exact tellen, kan uren kosten. De software schakelt ook grotendeels de subjectiviteit uit, die onvermijdelijk in zo'n rapport sluipt als de mens enkel op zijn eigen ogen moet vertrouwen. Bovendien zijn veel zaken moeilijk met het blote oog te zien. Bij MS krimpen de hersenen met 0,5 procent per jaar. Dat is onzichtbaar voor het menselijke oog. Door dat met software te meten, kan je jaren winnen bij de evaluatie of een bepaald medicijn goed werkt of niet."

