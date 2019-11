I-Care voorspelt wanneer onderdelen vervangen moeten worden

I-Care uit Bergen is weinig of niet bekend bij het grote publiek. Toch is de groep de Belgische en de Europese marktleider in haar sector.

FABRICE BRION "In de industrie zijn we zeer bekend." © GF

"In de industriële sector zijn we zeer bekend", zegt CEO Fabrice Brion. I-Care behoort tot de top vijf van de wereld in het voorspellend onderhoud van industriële installaties. Sensoren in industriële installaties monitoren parameters als trillingen, geluiden, smeermiddelen, temperatuur enzovoort. ...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×