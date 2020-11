De uitzendsector werd dit voorjaar zwaar geraakt door de coronacrisis, maar nu is er een herstel. Ook voor het hr-dienstenbedrijf ASAP, dat net de schouders heeft gezet onder een digitaal platform dat de personeelstekorten in de zorg helpt op te vangen.

De zorgsector had het de voorbije jaren al moeilijk om voldoende personeel te vinden. De coronacrisis maakte van die uitdaging een levensgroot probleem. Om dat op een structurele manier te tackelen, slaan de hr-specialist ASAP en de digitale matchingtool Paragon Medical de handen in elkaar. Paragon Medical werd in het leven geroepen door Joris Brugmans, hr-manager bij het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis, en de IT-specialist Dirk Vanstraelen.

Paragon is onder meer gericht op medisch of ander ziekenhuispersoneel dat wat extra uren wil presteren. Die mensen koppelt het aan andere afdelingen in hun ziekenhuis of aan een andere zorginstelling waar hulp nodig is. "Met de digitale tool kunnen deeltijds werkende zorgkundigen openstaande shifts invullen", verklaart Ruben Peumans, de CEO van ASAP. "Dat lijkt de logica zelve, maar het was tot voor kort nagenoeg onmogelijk door contractuele beperkingen. De tandem ASAP-Paragon biedt daar een oplossing voor. Het zorgpersoneel kan via dagcontracten bij ASAP worden ingezet." Hoewel het project nog maar net gelanceerd is, hebben zich al een kleine honderd kandidaten geregistreerd, voornamelijk zorg -en verpleegkundigen. De oplossing wordt al gebruikt in het Sint-Trudo Ziekenhuis, maar het is de bedoeling het aantal zorginstellingen gauw te vergroten. Daar stopt de ambitie van ASAP niet. De hr-specialist wil ook ander ziekenhuispersoneel bij het initiatief betrekken, zoals administratieve profielen en keukenpersoneel, zodat op termijn een pool ontstaat van alle functies die een zorginstelling nodig heeft. "Ik verwacht dat die digitale matchingplatformen op de jobmarkt aan belang zullen winnen", stelt Peumans. ASAP-Paragon Medical wordt gelanceerd op een moment dat de uitzendmarkt, een van de kernactiviteiten van ASAP, herstelt. In september 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met 3,88 procent tegenover augustus. In het arbeiderssegment was er een stijging met 3,09 procent, bij de bedienden een klim met 4,87 procent. Dat is een groot verschil met het voorjaar, toen de markt grotendeels was ingestort. In vergelijking met de maand september van vorig jaar was er wel nog altijd een daling van 11,78 procent. De Federgon-index van de beroepsfederatie bereikte 93,87 punten in september 2020, tegenover 90,37 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand tegenover het vertrekpunt van de index in januari 2007. De activiteit neemt toe, maar ligt op basis van de index op het niveau van de herfst van 2014. "Onze cijfers zijn vergelijkbaar, we hebben een krimp gehad in het voorjaar. Daarna volgde een herstel, maar we zitten nog niet op het precrisisniveau", zegt Ruben Peumans. "Daar maak ik mij geen grote zorgen over. Ik merk dat het met onze hr-dienstverlening in bredere zin de goede richting uitgaat. Bepaalde trends op de rekruteringsmarkt zijn door corona niet gekeerd. Het gaat om activiteiten die een sterk groeipotentieel hebben, zoals de digitale matching, of die al sterk groeien, zoals projectsourcing of het plaatsen van hoogwaardige en specifieke profielen op projecten gedurende middellange termijn. Dat segment van onze activiteiten is de laatste twee jaar gegroeid met 20 à 25 procent. Ik zie dat niet meteen stoppen. In onze portefeuille - die naast uitzendarbeid ook werving en selectie, interim-management en talentmanagement bevat - groeit dat het snelst." Bij projectsourcing voeren externe specialisten taken uit die niet tot de kernactiviteit van het bedrijf behoren. Twee jaar geleden nam ASAP ClearXperts over, een Antwerps projectsourcingbureau. Dat plaatst financiële profielen als boekhouders en controllers, en ook mensen voor hr- en verkoopfuncties. Peumans: "Het toenemend aantal freelancers en zelfstandigen maakt dat dit een groeimarkt blijft. De jonge generatie staat ook meer open voor zulke opdrachten." Peumans kwam bij de niche van de projectsourcing terecht toen het Limburgse uitzendbedrijf meer ging focussen op het plaatsen van hogere profielen. "Al is er een fundamenteel verschil", benadrukt Peumans. "Bij uitzendarbeid vul je flexibele behoeften in, en dat is vaak de opstap naar een vaste baan. Bij projectsourcing blijft het in beginsel tijdelijk." Peumans waarschuwt wel dat de groei van de hr-bedrijven deels gefnuikt wordt door de nog altijd slecht werkende Belgische arbeidsmarkt. "Het aantal openstaande vacatures blijft groot", weet Peumans. "Ik ben ook lid van het bestuurscomité van Voka Limburg. Daar komen we vaak tot dezelfde conclusie: de arbeidsregelgeving is een belangrijke oorzaak van de te lage werkzaamheidsgraad. Ik begrijp dat er tijdens deze coronacrisis ondersteunende en sociale maatregelen moeten worden genomen, zoals het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Maar dreigt die tijdelijke maatregel niet definitief te worden? In dat geval is dat een hinderpaal voor de doorstroming van werklozen naar de arbeidsmarkt." Peumans waarschuwt ook voor te hoge verwachtingen over de opleiding die tijdelijk werklozen nu kunnen volgen bij de VDAB, waardoor ze in een andere sector aan de slag kunnen. "Ik zie dat niet snel gebeuren. De tijdelijk werklozen in de horeca gaan ervan uit dat ze over een aantal weken opnieuw aan de slag kunnen in hun vroegere baan. Er zijn ook weinig financiële incentives om uit dat stelsel van tijdelijke werkloosheid te stappen. De omscholing van lager geschoolde profielen is wel iets waar ik in geloof, als hefboom voor een duurzamere inzetbaarheid. Zo lanceren we zelf leervacatures, waar kandidaten doelgericht een nieuwe baan kunnen aanleren, in samenwerking met het leerplatform TEO."