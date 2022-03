Hoge energieprijzen duwen uitbater laadstations Fastned dieper in het rood

De Nederlandse uitbater van laadstations voor elektrische auto's Fastned, die ook actief is in België, heeft zijn omzet in 2021 bijna verdubbeld. Tegelijkertijd liep ook het nettoverlies sterk op. Het bedrijf kampte in de tweede helft van het jaar onder andere met de sterk gestegen elektriciteitsprijzen, een probleem dat door de oorlog in Oekraïne nog blijft bestaan.

Een laadstation van Fastned in Oostende.