De klant van KBC, of het nu een particulier of een bedrijf is, wil in de eerste plaats geholpen worden met financiële zaken. Dat zegt Trends-redacteur Patrick Claerhout.

KBC gaat de doelpunten en samenvattingen van voetbalwedstrijden uit de Jupiler Pro League op zijn app vertonen. De bank-verzekeraar snoept de rechten af van andere geïnteresseerde bedrijven, en legt daarvoor een aardige som op tafel. Op die manier wil KBC zijn app uitbouwen tot het centrum van een digitaal diensten- en entertainmentplatform.

Verwacht de klant van KBC dat zijn bank voetbalbeelden uitzendt? Zit hij hierop te wachten? Het antwoord is duidelijk 'neen'. De klant van KBC, of het nu een particulier of een bedrijf is, wil geholpen worden met financiële zaken. Hij vraagt een redelijke vergoeding op zijn spaargeld, voorzichtig beleggingsadvies, een goed krediet op het moment dat het nodig is, een bereikbare en onderlegde bankier, persoonlijke zorg, en zo kunnen we nog even doorgaan.

Net zoals de meeste grootbanken kijkt KBC in een andere richting: die van de technologiereuzen. De bank investeert tientallen miljoenen in een digitale stemassistente die de bankier van vlees en bloed moet vervangen. Tegelijk plant ze voor 200 miljoen euro extra besparingen. Nog eens één op de zeven bemande kantoren sluit dit jaar de deur, waardoor de kaalslag in het netwerk onverminderd doorgaat. Dat dit niet ten koste zal gaan van de klant, de medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening, zoals KBC beweert, gelooft stilaan geen kat meer.

Hoe geloofwaardig is KBC nog?

Als de grootste bank van Vlaanderen miljoenen over heeft voor een onrendabele en frauduleuze bedrijfstak als het Belgische profvoetbal, heeft dit gevolgen voor haar geloofwaardigheid. Kun je dan met een uitgestreken gezicht jaarlijks de kosten voor betalings- en beleggingsdiensten met tientallen procenten optrekken? Kun je dan nog kredieten weigeren aan bedrijven die het geld in coronatijden hard nodig hebben? Kun je blijven zeuren over de hoge banktaksen? Om nog te zwijgen over het KBC-discours over duurzaamheid en ethiek. Dat zullen we voortaan met een extra grote korrel zout nemen.

