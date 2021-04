Er gaat geen week voorbij of Marc Coucke hijst zich in het nieuws met een opvallende investering via zijn familieholding Alychlo. De Oost-Vlaamse zakenman laat het geld uit de verkoop van Omega Pharma volop rollen. "Er zouden in België honderd holdings zoals Alychlo moeten zijn."

Op 31 maart 2015 zat Marc Coucke plots met een luxeprobleem. Hij ontving 1,2 miljard euro voor de verkoop van zijn geesteskind, de farmagroep Omega Pharma. Het Amerikaanse beursgenoteerde Perrigo, actief op dezelfde markt, was de koper. Coucke werd voor de helft in cash en voor de helft in aandelen betaald. De 5,4 miljoen aandelen waren toen bijna 168 dollar per aandeel waard. Vandaag kost het aandeel nog 42 dollar. Die niet gerealiseerde minderwaarde - het gros van de aandelen is nog niet verkocht - leidde tot drie verliesjaren voor Couckes persoonlijke holding, de nv Alychlo ( zie tabel onderaan 'Nv Alychlo in cijfers').

...

Op 31 maart 2015 zat Marc Coucke plots met een luxeprobleem. Hij ontving 1,2 miljard euro voor de verkoop van zijn geesteskind, de farmagroep Omega Pharma. Het Amerikaanse beursgenoteerde Perrigo, actief op dezelfde markt, was de koper. Coucke werd voor de helft in cash en voor de helft in aandelen betaald. De 5,4 miljoen aandelen waren toen bijna 168 dollar per aandeel waard. Vandaag kost het aandeel nog 42 dollar. Die niet gerealiseerde minderwaarde - het gros van de aandelen is nog niet verkocht - leidde tot drie verliesjaren voor Couckes persoonlijke holding, de nv Alychlo ( zie tabel onderaan 'Nv Alychlo in cijfers'). Wat er ook van zij: Coucke kreeg een smak geld. maar luierend rentenieren is zijn stijl niet. Alychlo, vernoemd naar zijn twee dochters, Alysée en Chloé, begon driftig te investeren. "We willen vooral in België dingen doen", zegt Marc Coucke in een zeldzaam gesprek met Trends. "Dat was mijn engagement na de verkoop van Omega Pharma. Ik ben in België opgevoed en opgeleid, ik wil iets teruggeven. Er zouden in België honderd holdings zoals Alychlo moeten zijn. Al is investeren in eigen land niet zo gemakkelijk. We hebben dat onlangs nog gemerkt met de beursgang van Ekopak." Die West-Vlaamse specialist in industriële waterbehandeling trok op 31 maart naar de beurs in Brussel. "We hadden ook voor Euronext Amsterdam kunnen kiezen", vertelt Marc Coucke. "Daar is veel meer handel in aandelen. Ook de fiscaliteit is er beter. In België zijn investeerders pas vrijgesteld van een meerwaardebelasting bij een belang vanaf 2,5 miljoen euro. Voor kleine beursgenoteerde ondernemingen is dat gewoon een catastrofe. Die hoge grens weegt op hun beurskoers. Zo'n maatregel kost de Belgische overheid alleen maar geld. En wat is het gevolg? Dit jaar kwam er amper één onderneming naar de beurs in Brussel, Ekopak. Amsterdam kreeg elf nieuwelingen. Dat is bijzonder jammer, want er heeft nog nooit zoveel geld op de spaarboekjes gestaan." Ekopak startte met een pittige prijs van 14 euro per aandeel. De koers steeg in geen maand naar 18 euro, of een beurswaarde van 267 miljoen euro. Ekopak boekte vorig jaar een omzet van 9,5 miljoen euro en een magere bedrijfswinst van 27.000 euro. "Ekopak behoort tot wat sinds kort een vierde pijler in onze investeringsportefeuille is: industrie en diensten. Daar reken ik ook het belang in Greenyard bij", zegt Marc Coucke. Ook in die beursgenoteerde groente- en fruitverkoper heeft Marc Coucke onlangs geld gepompt. "We inspireren zowel jonge als volwassen bedrijven. Wij willen die doen groeien en sterker maken. We denken mee over de strategische koers. Ook duurzaamheid wordt almaar belangrijker bij onze keuze. Zo is Greenyard enorm met duurzaamheid bezig." De investeringen van Coucke zijn heel divers. Er waren tot voor kort drie grote pijlers: vastgoed, farmacie en geneeskunde, en vrije tijd en amusement. Een van de eerste investeringen was die in de bouwgroep Versluys uit Oostende. Nauwelijks twee weken na de verkoop van Omega Pharma, half april 2015, kocht Alychlo de helft van de aandelen en injecteerde 20 miljoen euro in de groep. De banden van Marc Coucke met CEO en mede-eigenaar Bart Versluys waren al langer hecht. Beide zakenlui waren in die jaren de motoren achter voetbalploeg KV Oostende. Versluys bouwde bijvoorbeeld het stadion, dat nog altijd in handen van Coucke is. Vandaag is de Oost-Vlaamse zakenman de eigenaar van een andere voetbalploeg, Anderlecht. In een gesprek met Trends begin vorig jaar gaf Coucke toe dat daar vooral emotie meespeelt. Alle bedrijven moeten in principe rendabel zijn, maar Anderlecht is geen investering om geld aan te verdienen. De eersteklasser is daarmee zelfs een struikelblok voor een eventuele beursgang van zijn holding. "Alychlo is niet gemaakt voor de beurs", zegt Marc Coucke. "Niet al onze bedrijven hoeven te renderen. RSC Anderlecht is daar een voorbeeld van. Ook voor de activiteiten in het Waalse stadje Durbuy is rendement minder van tel. Maar de bedoeling is wel dat die activiteiten op termijn rendabel worden" . Alychlo denkt en werkt niet als een investeringsfonds. "Wij kopen niet met het oog op een verkoop", aldus Marc Coucke. "Hoe langer we een bedrijf kunnen houden, hoe liever. Want als je casht op een investering, moet je weer op zoek naar een nieuwe. We ondersteunen onze bedrijven ook wanneer ze in een storm zitten. Goede bedrijven moet je houden. Alychlo heeft een belang van circa 1 procent in de koekjesproducent Lotus Bakeries. Die aandelen heb ik twintig jaar geleden gekocht tegen 35 euro. Vandaag kost zo'n aandeel meer dan 4400 euro. Het wonder is eigenlijk dat ik die aandelen nog altijd heb en dat ik ze niet heb verkocht toen ze twee of drie keer meer waard werden." "Alychlo krijgt gewoon enorm veel dossiers aangebonden. We aanvaarden er slechts één op de honderd. Maar boeiende dossiers kunnen we moeilijk weigeren", vindt Marc Coucke. Hij omringt zich bij de keuze door een tiental mensen. Sommigen komen uit de stal van Omega Pharma. Investeringsmanager Pieter Bourgeois (43) is de zoon van voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De benjamin van dienst is Wolf Vandekerckhove (30), die overkwam van de Roland Berger."Je moet continu vers bloed bijpompen", motiveert Marc Coucke die zet. "Toen ik 25 was, vond ik iemand van 55 oud. Dat moet ik goed onthouden", besluit de 56-jarige zakenman.