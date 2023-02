C&A voert zijn derde herstructurering in vijf jaar door. Ooit kon de keten scoren in grote en kleinere steden met een breed gamma van betaalbare kleding. Het verliest echter veel klanten door het succes van de online-aankopen en de hippere fastfashionketens, schetst Boris van Haare Heijmeijer, vastgoedconsulent van ProWinko.

De ontslagronde die de modeketen C&A vrijdagmorgen aankondigde op een ondernemingsraad, is een gevolg van tegenvallende resultaten in de onlineverkoop. De herstructurering is geen verrassing voor de meeste retailspecialisten. "C&A worstelt al jaren met zijn imago", zegt Boris van Haare Heijmeijer van ProWinko, een beheerder van winkelvastgoed op toplocaties. "Momenteel gebeurt 30 procent van alle kledingaankopen online, een cijfer dat niemand had voorspeld voor de pandemie. C&A komt daar in de verste verte niet aan."Clemens en August (C&A) Brenninkmeijer openden in 1841 hun eerste kledingwinkel in Friesland. Vandaag telt de keten meer dan 1.500 winkels in achttien landen. De aandelen van de groep zijn verdeeld over zo'n zeventig familieleden met een gezamenlijk vermogen van meer dan 20 miljard euro. "De familie staat erom bekend dat ze zeer keurig met het personeel omgaat", weet Van Haare Heijmeijer. "Het zijn geen kille scheppers van aandeelhouderswaarde ."De sleutel van het succes van C&A was een breed aanbod van degelijke, betaalbare kleding voor de middenklasse. Er kwam echter sleet op deze formule. Van Haare Heijmeijer:"C&A moet vandaag opboksen tegen goedkope ketens zoals Primark of Uniqlo, die er wel in slagen om jonge mensen aan te trekken. Maar ook de middenklasse komt er graag. Men vindt het gewoon leuk om er rond te snuisteren en er een broek voor amper een paar euro op de kop te tikken. Die dragen de jongelui een paar maanden, gooien ze weg, en gaan dan weer eens naar een fastfashionzaak. Bij C&A komt een wat ouder publiek op zoek naar een smoking voor 200 euro of een betaalbare witte bloes. Die koop je echter niet om de zoveel maanden. C&A worstelt ook met zijn ouderwets imago en vindt daarom de weg niet naar het jonge publiek."C&A is sinds 1963 actief in België. Het was op een bepaald moment alomtegenwoordig. De keten had baanwinkels in de periferie, verkooppunten in de shoppingcentra, op stedelijke toplocaties, en in de centrumsteden. De afbouw is echter al langer bezig. Van Haare Heijmeijer: "De C&A's op de boerenbuiten waren ooit best rendabel. Vandaag hebben ze echter te lijden onder de concurrentie van de makkelijk bereikbare baanwinkels, waar klanten zeer doelbewust voor een bepaalde aankoop opzoeken, en van de steden, waar men winkelt voor zijn plezier."Het vastgoed van de winkelketen werd in 1999 ondergebracht in Redevco. "Sommige winkels bleven bestaan op locaties die eigenlijk te duur waren in verhouding tot hun rendabiliteit", aldus Van Haare Heijmeijer. "Om die interne subsidiëring te vermijden werd een afzonderlijke vastgoedgroep opgericht, wiens winkels C&A huurt tegen marktcondities."Bij de start van Redevco bestond 97 procent van de portfolio uit C&A's. Vandaag is dat nog maar 50 procent. Tussen de groepen kan het er behoorlijk bitsig aan toe gaan. C&A is keihard als het over de huurprijs onderhandelt. Zo zegde de keten twee jaar geleden de huur op bij Redevco voor een pand op nochtans een toplocatie in Brugge, in de hoop betere condities te krijgen. Redevco verkocht het pand echter, waarop de nieuwe eigenaar het aan concurrent Zara verhuurde. In Hasselt verloor C&A een begeerd huurcontract in dezelfde omstandigheden.C&A België voert nu de derde herstructurering in vijf jaar door. Van Haare Heijmeijer wijst erop dat de keten na de eeuwwisseling wel op de goede weg was. "De toenmalige CEO Mimi Lamote gaf de keten in België weer de dynamiek die hij ooit kende", schetst hij. Lamote werd in 2000 door toenmalig CEO Lucas Brenninkmeijer aangeworven. Een vrouw aan de top van dat bedrijf van de oerkonservatieve Brenninkmeijers was toen zeer uitzonderlijk. De familie had het echter wat lastig met de zeer open communicatie van Lamote, die in 2002 kandidaat Trends-Manager van het Jaar was. "Om één of andere reden vertrok ze in 2004", aldus Van Haare Heijmeijer. "Sindsdien ging het weer bergaf met C&A."