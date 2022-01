De Nederlandse vakbond FNV heeft een aangekondigde staking bij de Nederlandse brouwer Heineken opgeschort tot dinsdag 18 januari 15 uur. De FNV gaat in op een uitnodiging van het bierconcern om het overleg te hervatten over de nieuwe cao voor de 1.250 mensen die werken in de brouwerijen in Den Bosch, Zoeterwoude en Wijlre en bij frisdrankproducent Vrumona in Bunnik.

'Onder druk van onze acties heeft Heineken zijn slechte eindbod gelukkig ingetrokken en gevraagd of wij verder met hen willen praten. Dat is een goede eerste stap', aldus Niels Suijker, bestuurder van FNV Voedingsindustrie. 'Wij zien voldoende aanleiding om weer met de directie in gesprek te gaan en hen de kans te geven om er met ons uit te komen.'

Afgelopen vrijdag werd er voor het eerst in ruim 25 jaar gestaakt bij Heineken, waardoor de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude werden stilgelegd.

De FNV liet toen weten dat het de bedoeling was dat ook op maandag om 15 uur het werk neergelegd zou worden, tot en met donderdag 15 uur. Deze acties zijn nu met 24 uur opgeschoven, aldus de vakbond.

FNV vindt dat Heineken zijn personeel probeert af te schepen met een magere loonsverhoging die lager zou zijn dan de inflatie. Ook mist de bond in het voorstel van de brouwer een goede regeling om eerder te stoppen met werken en een hogere reiskostenvergoeding. Heineken gaf eerder aan met FNV in gesprek te willen blijven. Maandag aan het einde van de middag gaan de partijen weer met elkaar onderhandelen.

