Hein Deprez (CEO Greenyard): visionaire ondernemer, slechte manager

Een schitterende ondernemer, maar een slechte manager. Dat oordeel komt vaak terug in getuigenissen over Hein Deprez, de CEO van de beursgenoteerde fruit- en groentegroep Greenyard. "Hij is een visionair. Hij ziet trends die anderen niet zien en loopt daarmee jaren vooruit op veel concurrenten", zegt een voormalige bestuurder van Greenyard. "Maar je moet dat wel in praktijk kunnen brengen. Hein Deprez moet zich willen omringen met operationeel bekwame mensen die stap voor stap die briljante visie uitbouwen. Hij moet die mensen vertrouwen durven geven en niet zelf de touwtjes in handen willen houden."

