Heidi Delobelle wordt op 22 oktober de nieuwe CEO van AG Insurance. Ze volgt Hans De Cuyper op, die zoals bekend aan het hoofd komt te staan van moederbedrijf Ageas.

Heidi Delobelle is vandaag nog aan de slag als managing director van de afdeling 'Employee Benefits & Health Care' bij de Belgische verzekeraar. De 50-jarige Delobelle kwam in 1998 in dienst bij AG, waar ze verschillende managementfuncties in de afdeling Employee Benefits & Health Care bekleedde. In 2012 werd ze chief risk officer van AG, waarna ze in 2019 als managing director terugkeerde naar de afdeling 'Employee Benefits & Health Care'. Huidig CEO Hans De Cuyper stapt op 22 oktober over van het dochterbedrijf AG Insurance naar de moedermaatschappij Ageas, waar hij Bart De Smet opvolgt. Als CEO van AG Insurance zette De Cuyper de verzekeraar op het pad van de digitalisering, dataverwerking en klantenfocus.