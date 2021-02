Nogal wat bedrijven hebben sinds de coronacrisis moeite om het contact tussen hun medewerkers te smeren. De Hasseltse start-up Umital lanceert deze maand Umango. Daarmee kunnen organisaties de samenwerking stimuleren tussen de teamleden die op afstand werken.

'S Ochtends de werkdag beginnen met een team huddle, een kort onlineoverlegmoment met de teamleden. Dat is een van de dingen die het nieuwe softwareplatform Umango mogelijk maken. Elke deelnemer kan een onderwerp voorstellen, to-do's delen en feedback geven. Het team bepaalt hoelang de vergadering duurt. Bedrijven kunnen hun medewerkers aan het eind van de werkdag ook vragen of de werklast niet te zwaar is, of ze tevreden zijn over hun werk en of ze goed in hun vel zitten. Voor de huddle van de volgende ochtend zien ze het resultaat op teamniveau.

Elke Struys en Eline Grouwels, de oprichters van Umital, gebruiken hun softwareplatform ook zelf. De start-up heeft een stek op de Hasseltse Corda Campus, maar het team werkt op afstand samen. Enkele medewerkers werken in het buitenland. Afstandswerken is sinds de coronacrisis gemeengoed in veel bedrijven. "Umango wordt geen extra tool, maar kan worden geïntegreerd in Microsoft Teams, of worden gebruikt met Zoom of Google Drive", legt Elke Struys uit.

Dertig dagen gratis

"Onlinemeetings gaan vaak over taken, maar relationele onderwerpen zijn moeilijker aan te brengen", weet Eline Grouwels. "Een huddle moet dat gemakkelijker maken. Hoe het zit met de werklast, kom je alleen te weten als je het regelmatig vraagt." Elke Struys vult aan: "Het gaat erom tot duurzame gedragsverandering te komen in het dagelijks werk. Dat begint heel klein, door een umango aan een collega te geven." De naam van het platform verwijst naar de Indiase gewoonte om een schaal mango's aan iemand te geven om waardering uit te drukken.

Het in 2018 opgerichte Umital was al gestart met de ontwikkeling van Umango, maar versnelde de ontwikkeling toen covid-19 het gedrag van teams wijzigde. De start-up, gefinancierd met eigen middelen, een subsidie van het overheidsagentschap Vlaio en een lening van de investeringsmaatschappij PMV, richt zich met een softwareabonnement op grote en kleine bedrijven. Zij kunnen de software dertig dagen gratis testen. Door hun interne sociale netwerk zichtbaar te maken kunnen bedrijven beter zien welke collega's meer opleiding kunnen gebruiken, waar de interne communicatie beter kan, en welke diensten elkaar beter moeten kunnen vinden.

De data van Umital leiden niet enkel tot inzichten op bedrijfsniveau, maar zijn ook nuttig voor werknemers. Met automatische analyses krijgen ze persoonlijk advies aangereikt over hoe ze het doen op het werk, of krijgen ze ondersteuning voor hun taken. "Je kunt zo beter vorm geven aan je loopbaan", zegt Eline Grouwels.

