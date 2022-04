Vlaamse bedrijven verwachten dat hun verkoopprijzen het komende half jaar met gemiddeld 10 procent zullen stijgen, blijkt uit een peiling van Voka bij 600 Vlaamse ondernemingen, die gedelegeerd bestuurder Hans Maertens dit weekend onthult in Trends Talk op Kanaal Z. De oorlog en de economische gevolgen ervan zullen een zwaardere impact hebben dan de coronacrisis, verwacht Voka.

De Oekraïnecrisis, en de combinatie van toenemende leveringsproblemen en spectaculair stijgende grondstoffenkosten, duwen onze economie zwaar in de remmen. Het toeleveringsprobleem door de oorlog wordt almaar groter: voor de Russische inval in Oekraïne kampte 71 procent van de bedrijven ermee, intussen is dat 86 procent. De voorbije zes maanden stegen de inputkosten met 41 procent, en de bedrijven verwachten gemiddeld dat ze de komende maanden met nog eens 33 procent zullen stijgen.

De aanbodschok en de kosteninflatie treffen de bedrijven harder dan de coronacrisis, zegt Hans Maertens in Trends Talk: "Het is duidelijk dat deze crisis groter zal worden, dieper zal zijn en langer zal duren. We merken dat aan alle indicatoren bij onze bedrijven. Tijdens de pandemie was er de tijdelijke werkloosheid, en men bleef investeren en aanwerven. Uit onze enquête blijkt dat een op de tien bedrijven nu zegt dat het zijn investeringsplannen zal vertragen of uitstellen. Een op de zes bedrijven die van plan waren mensen aan te werven, zet die aanwervingen on hold. Dat zijn allemaal cijfers die we niet gezien hebben tijdens de coronacrisis."

Lees verder onder de video

Uit de peiling die Voka midden deze week hield bij 600 bedrijven, blijkt dat de vrees voor de economische gevolgen van de Oekraïnecrisis werkelijkheid wordt. De prijzen zullen nog stijgen. De inflatie is opgelopen tot 8,3 procent, het hoogste cijfer in veertig jaar. De ondernemingen verwachten dat hun verkoopprijzen aan de fabriekspoort de komende zes maanden met nog eens gemiddeld 10 procent zullen stijgen.

Versobering

"We gaan met z'n allen naar een moeilijke periode van versobering", zegt Maertens. "De helft van de bedrijven zegt dat ze de huidige prijsstijgingen nog niet kunnen doorrekenen. Nog niet, dus het komt er wel aan. Het verhaal eindigt niet bij het inflatiecijfer van 8,3 procent. Dit zal nog een tijd duren. Dat betekent versobering: de oorlog heeft een kostprijs en die zullen we met elkaar delen."

Voka roept opnieuw op in te grijpen in de automatische indexering van de lonen. Die zullen volgens de Nationale Bank dit en volgend jaar samen met 10 procent stijgen. Door die loonkosten, de Oekraïnecrisis en de aanbodschok zal er voor heel dit jaar 8 procent minder bedrijfsactiviteit zijn, verwachten de bedrijven.

'Recessie dreigt'

De nationale bank verwacht dit jaar nog 2,4 procent economische groei, maar dat is te optimistisch, klinkt het: "Die cijfers zijn gekleurd, omdat we in 2021 door de coronacrisis uitzonderlijk slechte cijfers hadden. We komen uit een dal, vandaar die relatief positieve balans."

"Als wij de cijfers grondig analyseren, dan zien we tekenen dat we naar een recessie dreigen te evolueren: twee kwartalen met een negatieve economische groei, gecombineerd met een heel hoge inflatie", zegt Maertens. "Ik moet gewoon eerlijk zijn tegenover de kijker, de lezer en onze ondernemingen: de economische toestand ziet er niet rooskleurig uit."

Krimpflatie in de winkelrekken

Om de stijgende kosten en de verstoorde aanvoerketens op te vangen, moeten de bedrijven inventief zijn en hun businessmodellen herzien. Trends Magazine verzamelde deze week getuigenissen uit de meest uiteenlopende sectoren. Zo getuigt de Limburgse kaarsenmaker Spaas over de verstoorde markt van paraffine, door de sancties tegen Rusland. "We hebben al beslist dat we minder kaarsen per verpakking zullen leveren", zegt CEO Ben Spaas. "Daar bestaat een woord voor: shrinkflation."

Hans Maertens verwacht ook een 'krimpflatie' in de winkelrekken. De producten worden dan kleiner, terwijl het prijskaartje gelijk blijft: "De kaarsen worden kleiner. Zoiets zal ook in andere sectoren gebeuren, zoals de voeding. De porties zullen wat kleiner worden, om de prijs gelijk te houden. De chocoladereep zal wat minder lang worden: ook dat is de realiteit."

De Oekraïnecrisis, en de combinatie van toenemende leveringsproblemen en spectaculair stijgende grondstoffenkosten, duwen onze economie zwaar in de remmen. Het toeleveringsprobleem door de oorlog wordt almaar groter: voor de Russische inval in Oekraïne kampte 71 procent van de bedrijven ermee, intussen is dat 86 procent. De voorbije zes maanden stegen de inputkosten met 41 procent, en de bedrijven verwachten gemiddeld dat ze de komende maanden met nog eens 33 procent zullen stijgen.De aanbodschok en de kosteninflatie treffen de bedrijven harder dan de coronacrisis, zegt Hans Maertens in Trends Talk: "Het is duidelijk dat deze crisis groter zal worden, dieper zal zijn en langer zal duren. We merken dat aan alle indicatoren bij onze bedrijven. Tijdens de pandemie was er de tijdelijke werkloosheid, en men bleef investeren en aanwerven. Uit onze enquête blijkt dat een op de tien bedrijven nu zegt dat het zijn investeringsplannen zal vertragen of uitstellen. Een op de zes bedrijven die van plan waren mensen aan te werven, zet die aanwervingen on hold. Dat zijn allemaal cijfers die we niet gezien hebben tijdens de coronacrisis."Lees verder onder de videoUit de peiling die Voka midden deze week hield bij 600 bedrijven, blijkt dat de vrees voor de economische gevolgen van de Oekraïnecrisis werkelijkheid wordt. De prijzen zullen nog stijgen. De inflatie is opgelopen tot 8,3 procent, het hoogste cijfer in veertig jaar. De ondernemingen verwachten dat hun verkoopprijzen aan de fabriekspoort de komende zes maanden met nog eens gemiddeld 10 procent zullen stijgen."We gaan met z'n allen naar een moeilijke periode van versobering", zegt Maertens. "De helft van de bedrijven zegt dat ze de huidige prijsstijgingen nog niet kunnen doorrekenen. Nog niet, dus het komt er wel aan. Het verhaal eindigt niet bij het inflatiecijfer van 8,3 procent. Dit zal nog een tijd duren. Dat betekent versobering: de oorlog heeft een kostprijs en die zullen we met elkaar delen."Voka roept opnieuw op in te grijpen in de automatische indexering van de lonen. Die zullen volgens de Nationale Bank dit en volgend jaar samen met 10 procent stijgen. Door die loonkosten, de Oekraïnecrisis en de aanbodschok zal er voor heel dit jaar 8 procent minder bedrijfsactiviteit zijn, verwachten de bedrijven.De nationale bank verwacht dit jaar nog 2,4 procent economische groei, maar dat is te optimistisch, klinkt het: "Die cijfers zijn gekleurd, omdat we in 2021 door de coronacrisis uitzonderlijk slechte cijfers hadden. We komen uit een dal, vandaar die relatief positieve balans.""Als wij de cijfers grondig analyseren, dan zien we tekenen dat we naar een recessie dreigen te evolueren: twee kwartalen met een negatieve economische groei, gecombineerd met een heel hoge inflatie", zegt Maertens. "Ik moet gewoon eerlijk zijn tegenover de kijker, de lezer en onze ondernemingen: de economische toestand ziet er niet rooskleurig uit."Om de stijgende kosten en de verstoorde aanvoerketens op te vangen, moeten de bedrijven inventief zijn en hun businessmodellen herzien. Trends Magazine verzamelde deze week getuigenissen uit de meest uiteenlopende sectoren. Zo getuigt de Limburgse kaarsenmaker Spaas over de verstoorde markt van paraffine, door de sancties tegen Rusland. "We hebben al beslist dat we minder kaarsen per verpakking zullen leveren", zegt CEO Ben Spaas. "Daar bestaat een woord voor: shrinkflation."Hans Maertens verwacht ook een 'krimpflatie' in de winkelrekken. De producten worden dan kleiner, terwijl het prijskaartje gelijk blijft: "De kaarsen worden kleiner. Zoiets zal ook in andere sectoren gebeuren, zoals de voeding. De porties zullen wat kleiner worden, om de prijs gelijk te houden. De chocoladereep zal wat minder lang worden: ook dat is de realiteit."