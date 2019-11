De nakende titanenstrijd in de wereld van televisiestreaming zal ook het Vlaamse tv-landschap dooreenschudden. Hans Bourlon, de CEO van Studio 100, wijst op de gevaren. "De overheid moet zulke spelers strikte quota voor investeringen in Vlaamse producties opleggen."

Net als co-CEO Gert Verhulst stort Hans Bourlon zich voortdurend op nieuwe initiatieven die van ver of dichtbij verband houden met Studio 100. Zo lanceerde hij eind vorige week samen met zijn broer Joost in Mechelen de tentoonstelling Kunstuur, die 32 originele topwerken van Vlaamse meesters, gesprokkeld bij binnen- en buitenlandse verzamelaars, musea, banken, veilinghuizen en galerijen, in een strak getimede en audiovisueel vernieuwende wijze presenteert. Maar wie denkt dat zulke initiatieven de aandacht van Bourlon afleiden van zijn metier als baas van Studio 100, bijgenaamd het Vlaamse Disney, heeft het mis. De 57-jarige ondernemer-manager volgt met argusogen de revolutie in de streamingwereld, die werd ingezet door Netflix en in een hogere versnelling schakelt door de komst van de nieuwe streamingkolos Disney+. "De consument zal de winnaar zijn, maar er zullen ook heel wat verliezers zijn", zegt Bourlon in een gesprek over de toekomst van Studio 100, na de aankondiging dat een kwart van de aandelen te koop wordt aangeboden.

...