Ondanks de aanvoerproblemen is er nog steeds voldoende tarwe voor onze bakkers, volgens Guido Vanherpe, CEO van bakkerijgroep La Lorraine. Of dat zo blijft, zal afhangen van de oogst in Oekraïne komende zomer, zegt Vanherpe in Trends Talk op Kanaal Z.

Oekraïne en Rusland zijn belangrijke tarweproducenten. Vorig jaar was Rusland de grootste tarwe-exporteur ter wereld, goed voor een marktaandeel van 18 procent. Oekraïne was de zesde exporteur, met 10 procent, aldus cijfers van de FAO (Food and Agriculture Organization) . 'Maar door de oorlog is de aanvoer van tarwe uit beide landen grondig verstoord, en de tarweprijs zowat verdubbeld', aldus Guido Vanherpe, CEO van La Lorraine.

De industriële bakkerij, eigenaar van onder meer broodjesketen Panos, beschikt nog over voldoende tarwe, zegt Vanherpe. Hij houdt echter de adem in voor de oogst van komende zomer: 'Dat is de grote bezorgdheid: hoe zal de oogst verlopen in augustus, vooral in Oekraïne? Als Oekraïne erin slaagt om 70 à 80 procent van zijn tarweoogst te blijven exporteren, dan blijft de prijs gespannen. Maar als Oekraïne - door omstandigheden, zoals een escalerende oorlog - zijn oogst niet kan binnenhalen, dan komt er een groot probleem, en zit de wereld met een tekort.'

Lees verder onder de video

Dat tekort zou zware gevolgen hebben voor een reeks Afrikaanse en Aziatische landen die afhankelijk zijn van Oekraïne en Rusland voor de invoer van tarwe. 'In een land als Egypte zou er hongersnood kunnen uitbreken. Dat land moet bijna 100 procent van zijn tarwe invoeren,' aldus Vanherpe. 'Het wereldwijde tekort zal Europa, een netto-exporteur van tarwe, voor een delicate evenwichtsoefening plaatsen. Zullen we nog exporteren? En zo ja, naar welke landen, en hoeveel? Ik hoop dat we zo'n scenario kunnen vermijden. Maar wie kan de oorlog voorspellen?'

Tegenwind

De prijshausse op de tarwemarkt begon al in 2021, nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. 'Een combinatie van slechte oogsten en logistieke problemen zorgden toen voor een eerste schaarstegolf, vooral van tarwe van betere kwaliteit', aldus Vanherpe. Vorig jaar kreeg La Lorraine ook te kampen met lockdowns en hogere energieprijzen, maar kon niettemin de omzet met een vijfde verhogen tot 885 miljoen euro. De nettowinst ging naar 25 miljoen euro, komende van 3 miljoen euro in 2020.

Ook dit jaar zal de omzet groeien, voorspelt Vanherpe, ondanks aanhoudende tegenwind van stijgende loonkosten, grondstoffen- en energieprijzen. De gestegen kosten zal La Lorraine kunnen doorrekenen aan zijn klanten, met name de horeca en de supermarkten. Dat vergt onderhandelingen die niet altijd gemakkelijk verlopen, volgens Vanherpe. Maar veel manoeuvreerruimte is er niet.

'La Lorraine slikt als eerste de prijsverhogingen. Als wij de duurdere tarwe niet betalen, krijgen we haar gewoon niet. De supermarkten kennen de toestand op de markt. Ook zij moeten hun bloem in consumentenverpakking duurder aankopen. We hebben geen andere keuze dan elkaar te verstaan', zegt hij.

Familiebedrijf

De voorbije jaren gaf La Lorraine een tweetal bedrijfsobligaties uit. Samen met bankfinanciering en het familiekapitaal moet dat volstaan om de groei van het bedrijf in de komende jaren te verzekeren. Het is niet ondenkbaar dat La Lorraine ooit het kapitaal openstelt voor externe aandeelhouders. Ook een beursgang wil Vanherpe niet uitsluiten. Zo'n operatie moet dan wel een zinvol doel dienen, met meerwaarde voor het bedrijf en zijn aandeelhouders, aldus Vanherpe. Maar vandaag zijn extern kapitaal of een beursgang helemaal niet aan de orde. 'Wij geloven in het familiebedrijf. Het creëert welvaart over de generaties heen. Wij willen een groter en vooral een beter bedrijf worden', zegt hij.

