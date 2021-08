Het Britse laboratorium GSK en het Zuid-Koreaanse SK Bioscience gaan hun kandidaat-coronavaccin uittesten bij 4.000 mensen. Het gaat om de laatste fase van de klinische tests van het kandidaat-vaccin, GBP510 genaamd. Dat hebben de bedrijven dinsdag aangekondigd.

Tijdens de tests zal het kandidaat-vaccin worden vergeleken met het vaccin dat werd ontwikkeld door AstraZeneca en de universiteit van Oxford. GSK en SK Bioscience verwachten resultaten van de fase 3-studie in de eerste helft van 2022.

Als het vaccin werkt, dan zal het wereldwijd worden verspreid via Covax, het internationale initiatief dat coronavaccins verdeelt in arme landen. SK Bioscience ontwikkelde het vaccin met geld van onder meer de stichting Bill and Melinda Gates. GSK levert de adjuvans. Dat is een aanvullende stof die de immuunreactie kan versterken.

GSK werkt met verschillende partijen samen voor coronavaccins. Zo is er een samenwerking met het Franse Sanofi. Hun vaccin zou eind dit jaar klaar moeten zijn. En GSK heeft nog projecten lopen met het Canadese biofarmabedrijf Medicago en het Duitse CureVac.

