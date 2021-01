Grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet en Microsoft behoren tot een een reeks van meer dan 960 individuen en organisaties die meer dan 200 dollar hebben geschonken voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op 20 januari, meldt de commissie die de inhuldiging organiseert.

De commissie maakte geen melding van de omvang van schenkingen. Ook ontbreken verdere details.

Andere bedrijven die op de lijst staan, zijn onder andere chipmaker Qualcomm, kabelleveranciers Comcast en Charter Communications, vliegtuigmaker Boeing en verzekeraar Anthem.

Het inauguratiecomité maakte ook bekend dat vakbonden als de American Federation of Teachers en de United Food and Commercial Workers een bijdrage hebben gedaan. Ook staan er opmerkelijke individuen op de lijst zoals de Californische senator Barbara Boxerof en zangeres Barbra Streisand.

Als gevolg van de coronapandemie zal de inauguratie van de nieuwe president al soberder zijn dan doorgaans het geval is. Daarbij zullen zeer strenge veiligheidsnormen gelden, ook al door de recente bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers waarbij vijf doden vielen, onder wie een politieagent.

President Donald Trump gaf eerder te kennen dat hij niet bij de inhuldiging aanwezig zal zijn. Vicepresident Mike Pence is dat wel. Biden en zijn vicepresident Kamala Harris riepen Amerikanen eerder op om thuis te blijven.

De traditionele massabijeenkomst op de National Mall is al geschrapt en de parade na de inauguratie van het Capitool naar het Witte Huis wordt heroverwogen.

De commissie maakte geen melding van de omvang van schenkingen. Ook ontbreken verdere details. Andere bedrijven die op de lijst staan, zijn onder andere chipmaker Qualcomm, kabelleveranciers Comcast en Charter Communications, vliegtuigmaker Boeing en verzekeraar Anthem. Het inauguratiecomité maakte ook bekend dat vakbonden als de American Federation of Teachers en de United Food and Commercial Workers een bijdrage hebben gedaan. Ook staan er opmerkelijke individuen op de lijst zoals de Californische senator Barbara Boxerof en zangeres Barbra Streisand. Als gevolg van de coronapandemie zal de inauguratie van de nieuwe president al soberder zijn dan doorgaans het geval is. Daarbij zullen zeer strenge veiligheidsnormen gelden, ook al door de recente bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers waarbij vijf doden vielen, onder wie een politieagent. President Donald Trump gaf eerder te kennen dat hij niet bij de inhuldiging aanwezig zal zijn. Vicepresident Mike Pence is dat wel. Biden en zijn vicepresident Kamala Harris riepen Amerikanen eerder op om thuis te blijven. De traditionele massabijeenkomst op de National Mall is al geschrapt en de parade na de inauguratie van het Capitool naar het Witte Huis wordt heroverwogen.