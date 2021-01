Meer dan 120 Republikeinse parlementsleden bleven ook na de bestorming van Capitool verzet aantekenen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De verkozen politici onderschrijven daarmee de complottheorie over massale kiesfraude in het nadeel van Donald Trump. Dat wordt een kopzorg voor grote bedrijven die de verkiezingscampagne van die parlementsleden steunden. Het gaat om zeer bekende bedrijven, waaronder Microsoft, Google en Amazon, maar ook de Big Four-accoutants Deloitte, PWC, EY en KPMG.

De Verenigde Staten hebben een soepele wetgeving rond politieke donaties. Amerikaanse bedrijven en andere organisaties mogen politieke campagnes financieel steunen. Tegenover die soepelheid staat wel een doorgedreven transparantie: zowat alle donaties moeten publiek gemaakt worden. De onderzoeksjournalist Judd Legum, gespecialiseerd in de relatie tussen extreemrechts en het Amerikaanse bedrijfsleven, bracht deze week naar buiten dat de meer dan 120 Republikeinse verkozenen die de verkiezing van Joe Biden niet wilden bevestigen, samen ongeveer 16 miljoen dollar aan donaties van twintig grote bedrijven kregen in de voorbije legislaturen. Hij stelde zijn lijst samen op basis van de databank van de Federal Election Commission. De belangrijkste sponsors van die radicale republikeinen zijn de telecomoperatoren AT&T en Comcast. Daarna komen onder meer Walmart, Deloitte, PWC, EY, Google, Pfizer, Amazon en Microsoft. "Bedrijven kunnen in de VS Political Action Commitees of Pacs oprichten. Dat zijn speciale vehikels om de verkiezingscampagne van politici te steunen", zegt Judd Legum in een korte toelichting aan Trends. "Ook individuele werknemers kunnen doneren, maar mijn onderzoek spitste zich toe op die donatievehikels, van waaruit ze dan kunnen kiezen welke politici ze steunen. In de praktijk spreiden ze hun donaties over verschillende politici, waardoor de bedragen relatief klein zijn. Maar samengeteld gaat het wel om grote sommen aan politici die de racistische standpunten of complottheoriën niet schuwen. Direct na de bestorming van het Capitool verkondigde Matt Gaetz, een Republikein uit Florida in het Huis van Afgevaardigden, al dat de schuldigen vermomde linkse anarchisten waren. Hij kreeg onder meer geld van Amazon. (Gaetz is ook een notoire covid-ontkenner. Hij droeg onder meer al een gasmasker om te lachen met zijn collega-politici die waarschuwden voor de impact van het coronavirus, nvdr.) En dat terwijl Donald Trump en zijn entourage al weken opriepen tot onrust, en ook op extreem-rechtse internetfora al weken plannen gemaakt werden om de parlementaire bevestiging van de verkiezingsuitslag te verstoren."Voor alle duidelijkheid: de donaties dateren van voor de verkiezingsoverwinning van Joe Biden en de oproer daarna. Bovendien geven de meeste van die bedrijven ook min of meer dezelfde bedragen aan Democratische politici.Het is maar de vraag of die grote bedrijven die radicale aanhangers van Trump zullen blijven steunen. De meeste van de vernoemde bedrijven hebben al publiekelijk het geweld van de voorbije dagen veroordeeld. Dat is een eerste stap om zich zo veel mogelijk te distantiëren van de hetze rond Trump. Maar de bedrijven kunnen ervan op aan dat hun donaties nog nauwlettender in het oog zullen worden gehouden, en dat ze ervan beschuldigd kunnen worden dat ze de polarisering en het geweld in de VS mee in de hand werken.