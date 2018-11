Greenpeace viseert palmoliebeleid koekjesgigant Mondelez

Volgens Greenpeace vernietigden de palmolieleveranciers op twee jaar tijd liefst 25.000 hectare leefgebied van orang-oetans. Mondelez, dat onder meer koekjes en chocolade van de merken Lu, Côte D'or en Oreo maakt, is een van de grootste aankopers van palmolie.

'Het is een schande dat Mondelez, ondanks zijn 10 jaar oude belofte om eerlijke palmolie te gebruiken, nog steeds handel drijft met bedrijven die het regenwoud vernietigen', zegt Greenpeace. 'Palmolie kan worden geproduceerd zonder het vernietigen van bossen.'

Mondelez, dat onder leiding staat van de Belg Dirk Van de Put, erkent in een persbericht dat er nog een kloof gaapt tussen de huidige toestand op het terrein en de doelstelling van het bedrijf om 100 procent duurzaam en transparant te werken. 'Om de kloof te dichten is dringend actie nodig in de hele bevoorradingsketen', stelt het bedrijf. Mondelez roept leveranciers op om sneller een einde te maken aan ontbossing. Door alvast twaalf leveranciers uit te sluiten omdat ze de regels niet respecteren, voert het bedrijf de druk op.