'Google wilde trager gaan met AI-robot vanwege de gevaren en uitdagingen'

De lancering van ChatGPT heeft de sector van artificiële intelligentie wakker geschud. Na jaren van onderzoek in de luwte, onthullen nu ook Google en het Chinese Baidu hun concurrerende AI-robots. Die van Google heet 'Bard', Baidu koos voor 'Ernie Bot'. Vanaf maandag krijgen enkele "vertrouwde testers" toegang tot Bard, in de komende weken zal de chatbot van Google breder beschikbaar zijn via z'n zoekmachine. Baidu's Ernie Bot wordt nu nog intern getest, maar zou in maart publiek gelanceerd worden. Hoe ver staan die concurrerende modellen eigenlijk? En wat wordt het businessmodel erachter? Hoofdredacteur Kristof Van der Stadt van DataNews legt het uit in de studio van Kanaal Z. Bekijk de video.