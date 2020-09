De investeringsmaatschappij Gimv bestaat veertig jaar. En de volgende veertig jaar zijn al gegarandeerd, zeggen voorzitter Hilde Laga en CEO Koen Dejonckheere. "Gimv kweekt een generatie bedrijven waaraan Vlaanderen nog veel plezier zal beleven."

Champagnekurken laten knallen in tijden van coronaleed zou ongepast zijn. Daarom laat Gimv haar veertigjarige bestaan voorbijgaan zonder luister. "We hebben een paar blauwe plekken, maar voor Gimv is de coronacrisis al voorbij", zegt CEO Koen Dejonckheere. Eind maart, bij de afsluiting van het boekjaar, haalden de ruim vijftig bedrijven in de portefeuille samen 2,5 miljard euro omzet. Tegen het einde van het lopende boekjaar zal die omzet "een belangrijke sprong" maken, stelt Dejonckheere. De verklaring is simpel. "Onze portfoliobedrijven groeien sneller dan de economie. Dat betekent dat ze ook sneller uit een crisis komen. Ondanks de lockdown zijn veel Gimv-bedrijven gewoon blijven draaien. De ICT-specialist Cegeka in Hasselt bijvoorbeeld, die onze bedrijven en instellingen digitaliseert." De omzetgroei zal ook te danken zijn aan de uitbreiding van de portefeuille. "Als tegen 2021 veel steunmaatregelen uitdoven, komt er een darwinistisch moment voor de bedrijven", zegt Dejonckheere. "Ondernemingen die de digitaliseringsgolf gemist hebben, geen kritische massa hebben of gewoon bedolven zitten onder de coronakosten, zullen worden overgenomen." Gimv houdt zich klaar om de verborgen parels in te lijven. Overnames via de portfoliobedrijven zijn al even belangrijk, volgens Dejonckheere. "Zo zit Televic, de Izegemse producent van gesofisticeerde communicatiesystemen, volop in de fase van buy-and-build. Ook de geografische uitbreiding van Gimv verloopt deels via onze portfoliobedrijven. Ze starten bijvoorbeeld productievestigingen op in Mexico en China. Wij hoeven geen kantoor te openen in Sjanghai om investeringskansen in China te grijpen. Onze bedrijven zorgen voor die kansen." Als Gimv goed uit de coronacrisis komt, hoe zal de veertiger dan de verdere toekomst overleven? Door die toekomst zelf te maken, luidt het antwoord. "De verhuizingsgolf is voorbij. Vlaanderen industrialiseert weer. Dankzij de automatisatie en de digitalisering hoeven onze ondernemers niet meer te overwinteren in de lagelonenlanden in Centraal- of Oost-Europa. Ze investeren weer op eigen bodem, en Gimv zal ze financieren", zegt Dejonckheere. "Nu de werkvloer is geautomatiseerd, maken de kennis en de kunde van de kaderleden het verschil. Zij organiseren een wereldwijd exportnetwerk vanuit Vlaanderen. Kijk naar de koekjesproducent Lotus Bakeries, of onze agrovoedingsindustrie. Daar draaien de zaken allang niet meer om de levering van een zak diepvriesfrieten aan de Aldi om de hoek, maar om de levering van een onberispelijk product aan de McDonald's in Tokio, 365 dagen per jaar. Dat vergt niet alleen competente kaderleden, maar ook een ondersteunend netwerk van machinebouwers, automatisatiespecialisten en slimme logistiek." Beursgenoteerde sectorgenoten zoals Sofina kunnen hogere rendementen halen door in te stappen in grote overzeese technologiebedrijven (zie kader Gimv en de belegger). Gimv blijft bewust dichter bij huis, om lokale economische ecosystemen te voeden. Dat vergt meer werk en het duurt langer, maar de investeringsmaatschappij mikt op een multiplicatoreffect. Uit de ecosystemen zullen mensen opstaan die een eigen bedrijf oprichten. Als Gimv die telkens helpt te verankeren, worden ze geen overnameprooi voor buitenlandse spelers, maar beslissingscentra die zelf overnames doen, investeren in nieuwe productie en wereldwijd exporteren. "Of het nu gaat om diepvriesfrieten of digitale projectoren, het principe blijft hetzelfde: we verkopen tot in Japan of China, en laten de opbrengsten terugvloeien naar hier. Die cash investeren we weer in onze bedrijven, in onze infrastructuur, ons onderwijs en onze gezondheidszorg. De cash wordt onze welvaart, en daar helpt Gimv aan mee", zegt Dejonckheere. "Gimv kweekt een generatie bedrijven waaraan Vlaanderen nog veel plezier zal beleven." Dat klinkt goed, maar waarom zou zo'n Vlaamse ondernemer aankloppen bij Gimv en niet bij een van de vele andere fondsen? "Hoe meer concurrenten, hoe beter", zegt Gimv-voorzitter Hilde Laga. "De vraag is wat de ondernemer kiest. Wil hij zijn bedrijf gewoon verkopen? Dan kan hij naar een klassiek private-equityfonds stappen. Of wil hij doorgroeien en zoekt hij steun voor een project van tien of zelfs twintig jaar? Gimv investeert over de generaties heen. Andere fondsen spelen het typische private-equityspel van kopen, verkopen en meerwaarde incasseren. Dat is hun goed recht, maar wil je zo'n fonds in je raad van bestuur of in je management? Voor een ondernemer is het gemakkelijker te praten met Gimv, dat zijn beslissingscentrum in Vlaanderen heeft. Ondernemers voelen dat verschil. Ik heb de bloedbaden gezien die klassieke fondsen kunnen aanrichten. Ze plukken ergens een CEO van een lijstje, ook al heeft die totaal geen voeling met het bedrijf. Zijn enige taak is financieel rendement leveren, want enkele jaren later moet het bedrijf weer worden verkocht aan een ander fonds, met een mooie meerwaarde. Bedrijven worden herleid tot speelballen." Hoe sterk kan Gimv zich onderscheiden als bedrijvenbouwer? Kunnen andere fondsen dat model niet kopiëren? "Als ons model zo gemakkelijk te kopiëren viel, was dat al vaak gebeurd", zegt Laga. "Gimv investeert niet in grote gevestigde ondernemingen, maar in middelgrote productiebedrijven die het nog moeten waarmaken op de wereldmarkt. Precies daarom zijn wij bezig met wat 'risicokapitaal' heet. We leggen de hele weg af met de ondernemer, door berg en dal. Veel fondsen zouden dat graag willen, maar durven niet of kunnen gewoon niet. Zo telt Vlaanderen veel familyoffices, investeringsfondsen van vermogende families. Ga maar eens na hoe weinig van die familyoffices geïnvesteerd hebben in echte productiebedrijven. Gimv heeft een team van 85 sectorspecialisten die met zo'n ondernemer kunnen meepraten." Dejonckheere en Laga kozen niet toevallig voor Barco als plaats van de afspraak voor dit gesprek en de bijbehorende fotosessie. De beeldvormingsgroep zat bijna 35 jaar in de portefeuille van Gimv en staat symbool voor de filosofie van de investeringsmaatschappij. "Verankering is een beladen woord. We zijn niet doctrinair", zegt Laga. "Maar had Gimv ergens onderweg haar participatie in Barco voor een mooie prijs verkocht aan een buitenlands fonds of bedrijf, dan was het beslissingscentrum uit Vlaanderen verdwenen. We zijn een open economie met vrij verkeer van kapitaal, en gelukkig maar. Maar het risico op de verschraling van ons economische landschap is nooit ver weg." Gimv kreeg het noodlijdende Barco onder zijn vleugels meteen na zijn oprichting in 1980. Het bedrijf was toen een producent van tv-toestellen en professionele monitoren, met een afdeling voor textielautomatisatie. De investeringsmaatschappij werkte aan een succesvolle turnaround en bouwde pas na de eeuwwisseling haar participatie in Barco af. In 2014 ging het nog resterende belang van 9,6 procent naar de weefgetouwenproducent Vandewiele, die die positie intussen heeft opgetrokken tot 18 procent."Was Gimv er niet geweest, dan bestond Barco niet meer", zegt Charles Beauduin, de CEO van Vandewiele. "Europa had tientallen producenten van tv-toestellen, zoals Grundig in Duitsland en Brandt in Frankrijk. Het overgrote deel ging failliet. Dankzij Gimv kon Barco zich opnieuw uitvinden. Nu zijn we de wereldleider in digitale cinemaprojectoren." Barco blijft beursgenoteerd, aldus Beauduin, maar de beurs is geen economische hefboom meer. "Waar zit het spaargeld in België? Op spaarboekjes bij de banken, die het beleggen in overheidsobligaties. Dat is niet de welvaart van morgen", aldus Beauduin. Intussen schuiven de private-equityfondsen met immense bedragen, hoog boven de hoofden van de gewone belegger. Als groeibedrijven al naar de beurs gaan, is het pas na hun beste jaren, als de private-equityspelers met de grootste meerwaarde zijn gaan lopen. Dat is niet bevorderlijk voor de populariteit van het kapitalisme. "Private-equityfondsen verstoppen zich in fiscale paradijzen als Jersey of Guernsey, wij zijn honderd procent transparant en toegankelijk", zegt Dejonckheere. "Iedereen die dat wil, kan dankzij Gimv voor 47 euro aandeelhouder worden van vijftig groeibedrijven. Wij zijn een volksaandeel. Private equity is voor de happy few, Gimv is er voor iedereen."