Gillion Construct, Stanley & Stella en 87seconds zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen

Trends maakt ieder jaar een grote rekenoefening: een rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land. De gelukkigen die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar achttiende editie toe.

De Brusselse Gazellen komen eerst aan de beurt. De rangschikking kunt u bekijken via de link onderaan dit artikel. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 28 maart, met de rangschikking van de snelste groeiers van heel Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie van de rangschikking vindt u via de link onderaan in dit artikel. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of 'Ambassadeur' in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlands bedrijf zijn. En een winnaar moet drie jaar wachten eer hij nog eens kan winnen. Om al die redenen is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het op een lagere plaats in de rangschikking staat.

Ambassadeurs: Gillion Construct, Stanley & Stella en 87seconds

Dat is het geval voor Gillion Construct, de Ambassadeur van de Brusselse Gazellen in de categorie grote bedrijven. Het bouwbedrijf staat op de 17de plaats in de rangschikking, omdat alle hoger geplaatste bedrijven ofwel een dochter zijn van een buitenlands bedrijf, ofwel in de voorbije drie jaar al eens Ambassadeur waren. Gillion Construct is maar liefst 100 jaar oud, wat nog maar eens bewijst dat op snelle groei geen leeftijd staat. Het Brusselse bouwbedrijf hielp mee aan de architecturale uitstraling van Brussel. Denk maar aan het iconische gebouw in art-decostijl van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR) op het Flageyplein in Elsene. Vandaag bouwt het mee aan Wilderness, het nieuwste project van de dierentuin Pairi Daiza.

Inmiddels staat de vierde generatie van het familiebedrijf aan het roer. Die bestaat uit de drie neven Philippe en Rodrigue Gillion en prins Amaury de Mérode. "Ze zijn alle drie heel nauw betrokken bij het beleid van het bedrijf. We vergaderen minstens een keer per week", aldus algemeen directeur Xavier Radelet. Zeker de jongste jaren is de bouwsector onherkenbaar veranderd. Er is nu veel meer aandacht voor de energieprestaties en het hergebruik van oude materialen. "In ecologische bouwtechnieken mag Gillion Construct zich een van de pioniers noemen", aldus Radelet. "Jaren geleden is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al op die trein gesprongen door tal van ecologische normen op te leggen. Op die manier zijn we al jaren vertrouwd met innovatieve technologieën op het gebied van passief- en lage-energiegebouwen."

De Ambassadeur bij de middelgrote Gazellen is Stanley & Stella, een producent van bedrukte T-shirts, met grote aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Als kleine speler op de wereldwijde markt gaat het bedrijf daar heel ver in. "We kiezen resoluut voor biologisch katoen en zijn daarmee de zevende grootste speler in de wereld", illustreert oprichter Jean Chabert. "Ook het sociale aspect is minstens even belangrijk. De productie gebeurt in Bangladesh en China. We kiezen bewust voor een beperkt aantal leveranciers zodat we gemakkelijker kunnen waken over de arbeidsomstandigheden ter plaatse."

Gebeurt de productie in Azië, dan werkt Stanley & Stella ook samen met enkele Europese bedrijven om de kledij te bedrukken en verder af te werken. "Ik vergelijk het graag met een pizza. Het deeg komt uit Azië. Dicht bij huis voegen we de ingrediënten toe op maat van de klant en bakken we de pizza af", zegt Chabert. De beginfase was heel moeilijk voor Stanley & Stella, maar beetje bij beetje sloeg de boodschap aan en bleek de klant bereid om meer te betalen in ruil voor een kwalitatiever en duurzamer product. Vorig jaar realiseerden de 90 medewerkers van Stanley & Stella al een omzet van 43 miljoen euro. Maar liefst 93 procent daarvan vertrekt naar het buitenland.

De Ambassadeur bij de kleine Gazellen is 87seconds, een producent van video voor bedrijven. Het bedrijf startte in de zomer van 2012. Op dat moment stond videocommunicatie aan de vooravond van een opvallende expansie, maar er waren nauwelijks gespecialiseerde aanbieders op de markt. Van bij de start lag de focus van 87seconds op multinationals, maar in de klantenportefeuille zitten er ook kmo's, ngo's en internationale instellingen. "Die variatie is interessant voor onze medewerkers. Routine krijgt geen kans want ze komen telkens voor nieuwe uitdagingen te staan", legt managing director Philip Swinnen uit. Creativiteit is een van de grootste troeven van 87seconds en een inspirerende werkomgeving is dan ook cruciaal. Het jonge bedrijf opereert sinds de start vanuit een voormalige squashzaal in de hippe Dansaertwijk.

Al heel snel ging 87seconds de internationale toer op. Na anderhalf jaar opende het bedrijf een eerste kantoor in Parijs. "We hadden niet echt een internationale strategie, maar plots diende er zich een interessante kans aan. We leerden een Franse dame kennen die het potentieel had om een lokaal kantoor uit te bouwen en we waagden het erop", vertelt Swinnen. Later volgden kantoren in Lyon, Genève, Amsterdam en Madrid. Opvallend: het bedrijf realiseerde die spectaculaire groei zonder ooit een beroep te hebben gedaan op externe financiering.