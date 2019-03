GeoSea, Intracto en C&G zijn de Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week sluiten we af met de snelste groeiers van heel Vlaanderen. De uitblinkers zijn - elk in hun categorie - GeoSea, Intracto en C&G. Zij krijgen de eretitel Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen, editie 2019.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kan u raadplegen via de link onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de eretitel zijn enkele bijkomende voorwaarden verbonden. Zo moet een Ambassadeur drie jaar wachten eer hij nog eens Ambassadeur kan worden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie grote bedrijven: GeoSea

GeoSea is het dochterbedrijf van baggergroep DEME voor complexe waterbouwkundige projecten op zee. In nauwelijks enkele jaren is GeoSea uitgegroeid tot een wereldtopper met een omzet van zowat 1 miljard euro en ruim 500 werknemers. Dat succes is onlosmakelijk verbonden met Luc Vandenbulcke. De 47-jarige burgerlijk stond in 2005 mee aan de wieg van GeoSea. "Het succes van GeoSea is een mix van bekwame mensen, een geslaagde investeringspolitiek en de bereidheid van de aandeelhouders om die uitbouw te steunen," zei Vandenbulcke eerder dit jaar in De Standaard.

Aanvankelijk legde GeoSea zich toe op de bouw van maritieme infrastructuur voor de olie- en de gasindustrie. Denk daarbij onder meer aan aanlegsteigers. De grote doorbraak van het bedrijf kwam er een zevental jaar geleden door mee te surfen op de opkomst van windenergie op zee. De klassieke offshore-industrie was niet geïnteresseerd in de bouw van windmolenparken op zee en dat was een gelukje voor GeoSea. Op die manier kon het bedrijf een schat aan ervaring opdoen. Die voorsprong zal het niet snel meer afgeven. Onlangs haalde het bedrijf nog twee mooie contracten binnen: SeaMade, het nieuwe windmolenpark voor de Belgische kust, en Moray, een windmolenpark voor de Schotse kust.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven: Intracto

Intracto uit Herentals begeleidt bedrijven bij hun digitale transformatie. Oprichter is Pieter Janssens, die als student bedreven was in het maken van websites. Eerst voor zichzelf, later voor de bakker en de beenhouwer. In 2005 kreeg die activiteit een formeel karakter door het oprichten van een bedrijfje. "Mijn kapitaalinbreng was toen 400 euro", kan Pieter er nu om lachen. "Ik zat nog op de schoolbanken en om alles wat te combineren, huurde ik een kantoor van amper 20 m² aan de schoolpoorten. Het bedrijfje groeide razendsnel en in 2007 besliste ik om mijn studies stop te zetten. Gaandeweg breidden we de activiteiten uit met marketing- en creatieve diensten. Vandaag heeft Intracto alle expertise in huis om bedrijven digitaal succesvol te maken."

Eind vorig jaar ging Intracto in zee met investeringsfonds Waterland. Met de kapitaalinjectie wil Intracto zijn groei nog versnellen. "Voor ons is het een logische stap aangezien Waterland heel wat specifieke ervaring op het vlak van overnames heeft," zegt Pieter. "In de sector is momenteel een consolidatiegolf aan de gang en Intracto wil daarin een hoofdrol spelen. Er zitten al enkele overnames in de pijplijn. Eerstdaags zullen we wellicht nieuws hebben over de overname van een Nederlandse technologiespecialist."

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven: C&G

C&G uit Ham last en monteert pijplijnen in verschillende industrieën zoals petrochemie, farma en voeding. Het bedrijf heeft enkele ronkende namen in het klantenbestand zoals BASF, Total, GSK en Janssen Pharmaceutica. "Maar we werken met evenveel plezier voor kleine kmo's in de zuivel- of chocoladesector", reageert zaakvoerder Joey Wautraets. "Dat is net de sterkte van ons bedrijf. We zijn niet afhankelijk van één of twee grote klanten. Onze focus ligt op België, maar onze mensen trekken ook regelmatig de grens over naar Nederland, Luxemburg en Frankrijk."

Nauwelijks enkele jaren na de opstart telt het personeelsbestand van C&G al 135 namen. Het vinden van werknemers met het juiste profiel is dan ook één van de topprioriteiten bij C&G. "De instroom van nieuwe mensen is bij ons vrij groot," zegt Wautraets. "Dankzij mond-tot-mondreclame bieden er zich regelmatig interessante profielen aan. Daarnaast werken we ook goed samen met scholen en opleidingscentra. Misschien nog belangrijker dan de instroom, is het aan de slag houden van de oudere generaties. We mogen niet vergeten dat er bij hen een schat aan knowhow zit."

