De jonge Gentse techbelofte Deliverect haalt 65 miljoen dollar op, onder meer bij internationale topinvesteerders. De ambities zijn niet min. "Het is perfect mogelijk om vanuit België een heel groot softwarebedrijf uit te bouwen", zegt de CEO en mede-oprichter Zhong Xu. "Waarom zouden we er dan niet voor gaan?"

In de amper drie jaar sinds zijn oprichting heeft Deliverect al ruim 90 miljoen dollar opgehaald. Dat moet een record zijn voor een Belgisch softwarebedrijf. De jongste injectie van 65 miljoen dollar komt nog geen jaar na de vorige ronde van net geen 20 miljoen dollar. De verklaring ligt in de sterke groei van de sector van de maaltijdbezorging, die nog een boost kreeg tijdens de coronacrisis. De software van Deliverect koppelt de kassa's van restaurants met de platformen van maaltijdbezorgers, zoals Deliveroo of Takeaway.com.

Deliverect investeerde fors in zijn team om de groei te kunnen volgen. Van 50 groeide het personeelsbestand naar 200 medewerkers. Een jaar geleden hoopte Deliverect nog dat zijn software 10 miljoen onlinebestellingen zou verwerken. "De teller staat op op 30 miljoen, samen goed voor ongeveer 1 miljard dollar omzet bij onze klanten", zegt de CEO, Zhong Xu, die het bedrijf samen met Jan Hollez oprichtte. De dertigers richtten eerder ook al de mobiele kassasoftware Posios op, dat verkocht werd aan sectorgenoot Lightspeed."Wanneer restaurants beginnen met onlinebestellingen, stappen ze in een raket. Voor de coronacrisis haalden grote restaurants al 20 tot 30 procent van hun omzet online. De consumenten zijn nu gewend aan online bestellen en leveren aan huis, zelfs van maaltijden. Dat vertaalt zich in een exponentiële groei. De horeca is een nieuw tijdperk ingerold. De maaltijdbezorgers, zoals Uber Eats, Deliveroo of Takeaway.com, betekenen voor restaurants een nieuw online verkoopkanaal, een nieuw publiek, nieuwe kansen. Maar als die bestellingen allemaal via aparte tablets binnenkomen en niet goed gekoppeld zijn aan het kassasysteem, krijgt je chaos en fouten. Deliverect moet de softwareruggengraat van die onlinemarkt worden."ZHONG XU. "De coronacrisis heeft tot een ongelofelijke versnelling geleid. Zulke momenten mag je niet laten passeren. Het zijn gamechangers. Onze missie is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk restaurants wereldwijd hun onlinebestellingen beter kunnen beheren en verwerken. Daarom moeten we nu investeren. Het is perfect mogelijk vanuit België een heel groot softwarebedrijf uit te bouwen. We weten dat het kan en het momentum is er. Waarom zouden we er dan niet voor gaan?"XU. "Wij zijn de leider en de pionier in deze niche. Wij bouwen een nieuw ecosysteem van maaltijdbezorgers, restaurants, dark kitchens en voedselproducenten. Dat geeft ons een unieke positie. Unilever, bijvoorbeeld, gebruikt onze software, zodat consumenten rechtstreeks bij hen Ben & Jerry's-ijs kunnen bestellen."XU. "Zij trekken de kapitaalronde, maar ook de bestaande investeerders Newion, OMERS Ventures en Smartfin (het Belgische fonds van de invloedrijke techondernemer Jürgen Ingels, nvdr) doen mee. Er was heel wat interesse, maar die twee nieuwe partijen sprongen erbovenuit. Redpoint heeft veel ervaring in onlinesoftware met een abonnementsformule, sofware-as-a-service. Het behoort tot de top van de investeerders in Silicon Valley. DST investeerde in een vroeg stadium in wat nu zeer succesvolle bezorg- en betaalbedrijven zijn. Hun enorme netwerk in de Verenigde Staten is een groot voordeel, want we willen een deel van de investering gebruiken voor onze verdere expansie daar. "We hebben al een mooie klantenbasis in Noord-Amerika. In Canada hebben we een kantoor met vijftig medewerkers. Zodra het weer mogelijk is, zal ik een paar keer jaar naar daar trekken. Ik hoef er niet voortdurend te zijn, want we hebben er al een sterk lokaal managementteam en virtuele meetings zijn intussen ingeburgerd. Uiteraard zullen we ook fors investeren in België. We willen dit jaar nog honderd mensen aanwerven, waarvan de meerderheid hier. We verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor in Gent. We houden er rekening mee dat iedereen ongeveer halftijds op kantoor zal werken en dat het kantoor vooral een sociale functie heeft. Het krijgt daarom een rooftopbar. Dat past ook bij onze focus op de horeca (lacht)."XU. "We hebben een zeer sterke bedrijfscultuur. We besteden daar veel aandacht aan en we houden vast aan een zo vlak mogelijke organisatie, waarin iedereen veel autonomie en vertrouwen krijgt. Er moet structuur zijn, maar de mensen mogen niet het gevoel hebben dat ellenlange vergaderingen en iedereens toestemming nodig zijn voor ze iets doen."We hebben ons team versterkt met mensen die veel ervaringen hebben met het snel uitbouwen van een bedrijf. Onze chief revenue officer komt van Lightspeed, het bedrijf dat ons eerste bedrijf Posios overnam en die kennen we natuurlijk goed. Onze head of people heb ik nog nooit fysiek ontmoet. Ze woont in Schotland en werkte eerder onder meer bij Trip.com en Amazon. Ondanks de coronacrisis heeft ze 150 mensen gerekruteerd in het afgelopen jaar. Het komende jaar moeten er nog honderd bij komen."XU. "Dit is al een groot bedrijf, maar het blijft voor mij een start-up. Jan en ik hebben de tijd van ons leven. Onze ambitie is nog even groot. Conquer the galaxy, not the world, blijft het motto. We hebben veel geleerd van Posios. Toen hadden we extreem veel stress. Nu hebben we het allemaal al eens meegemaakt: geld moeten ophalen, een grote klant die lang wacht met tekenen, enzovoort. Dat geeft je een andere mindset. Elk obstakel is nu een opportuniteit."