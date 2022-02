Het Gentse Sea-Invest, een van de belangrijkste havengroepen in Europa, is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt De Tijd dinsdagnamiddag. Volgens de krant wil het bedrijf geen commentaar geven.

Bij Sea-Invest, de havengroep van de Gentse ondernemer Philippe Van de Vyvere, liggen alle activiteiten op de terminals wereldwijd zo goed als stil. Dat heeft te maken met een cyberaanval waardoor een groot deel van de computers niet meer werkt. De aanval zou, aldus insiders, vrijdag begonnen zijn. Het bedrijf wil het bericht noch ontkennen noch bevestigen.

Sea-Invest is een van de grootste terminaluitbaters ter wereld voor droge bulkgoederen, fruit en voeding, stukgoederen, vloeibare producten en containers. In België is het bij de leek vooral bekend via Belgian New Fruit Wharf, dat in de havens van Antwerpen en Zeebrugge bananen, kiwi's en ander fruit invoert en opslaat. De havengroep telt 5.500 werknemers en behandelde vorig jaar meer dan 150 miljoen ton goederen in 24 havens in acht landen.

Behalve Sea-Invest lagen de voorbije dagen ook twee grote Duitse logistiekers plat door een cyberaanval.

