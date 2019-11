Het busverkeer van De Lijn in Vlaams-Brabant is vrijdagochtend opnieuw grondig verstoord door een aanhoudende staking van de chauffeurs. Eerdere berichten over een akkoord tussen bonden en directie blijken niet te kloppen. Toch niet volgens de bonden.

Donderdagavond kondigde de directie van De Lijn aan dat er een akkoord werd bereikt over het sociaal conflict en dat de bussen weer normaal zouden rijden, maar de vakbonden ontkenden dat en kondigden meteen aan dat de staking zou blijven duren.

De reden van de mislukking van het overleg donderdag is volgens de vakbonden 'dat er geen begrip getoond wordt voor de situatie van de mensen op werkvloer'. 'Concreet kregen wij weer minieme voorstellen die niet echt gefundeerd werden en geen waarborg inhouden voor een betere werking van de ondersteunende diensten zoals planningdiensten en HR', aldus de vakbonden donderdagavond.

Volgens de directie van De Lijn werd er tijdens de onderhandelingen donderdag wel degelijk een voorakkoord bereikt met de vakbonden. Volgens directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn verspreiden de vakbonden leugens. 'Dit wijst op een absoluut destructieve houding van de vakbonden, in de allereerste plaats van het ACOD. Op die manier zijn de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren', aldus Kesteloot.

De chauffeurs volgen de vakbonden in ieder geval vrijdag, zo blijkt op het terrein. In de Vlaamse Rand en in Leuven is de impact groot. Tachtig procent van de eigen chauffeurs van De Lijn staakt. In Leuven is de staking zelfs nog meer voelbaar dan de voorbije dagen. De onderaannemers, die vooral op de streeklijnen werken, voeren wel ritten uit.

Het personeel klaagt onder meer over personeelstekort, fouten in de planning en in de administratie en problemen bij de organisatie van de technische diensten. Het is niet duidelijk wanneer de vakbonden en de directie weer zullen overleggen.