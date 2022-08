Elektrische toestellen hebben een aanzienlijke impact op het energieverbruik en de CO2-uitstoot van organisaties. Hoe kunnen ze hun ecologische voetafdruk verkleinen?

De hoeveelheid elektronisch afval is de afgelopen vijf jaar drie keer sneller gegroeid dan de wereldbevolking. Volgens de wereldwijde E-waste Monitor steeg de afvalberg van 44,7 miljoen ton in 2016 naar 53 miljoen ton in 2019 en zal hij tegen 2033 verder aandikken tot 74 miljoen ton. Olivier Vergeynst van het Belgisch Instituut voor Sustainable IT (ISIT) ziet daar drie hoofdredenen voor: er worden meer elektronische en elektrische toestellen gebruikt, de gebruiksduur is korter en er zijn steeds minder reparatiemogelijkheden. Volledig circulair ondernemen is nog niet mogelijk in de IT-sector, maar via allerlei initiatieven kun je je impact wel al gevoelig verminderen", weet Vergeynst. "Alles start bij een verstandig aankoop- en e-wastebeleid. Door je toestellen goed te onderhouden en te herstellen verleng je hun levensduur. Je kunt er ook voor kiezen geen nieuwe apparaten te kopen. Ga daarvoor op zoek naar duurzame partners."

Vier actiepunten

ISIT somt vier actiepunten voor een duurzame IT-strategie. Probeer aan de hand van opleidingen en bewustmaking een inzicht te krijgen in wat duurzame IT precies inhoudt. Meet waar mogelijk de impact van IT op de hele organisatie. Laat u inspireren door beste praktijken. Stel interne gedragscodes op voor aankoop, gebruik, instellingen, onderhoud, reparaties, afschrijving en e-afvalbeheer.

"Hoe je werknemers hun toestellen gebruiken, heeft een effect op het energieverbruik van je onderneming", zegt Christian Levie van de ICT-dienstenverlener Econocom. "Elke medewerker zou zich dan ook de vraag moeten stellen of twee smartphones wel nodig zijn, of de camera echt voor elke videogesprek moet aanstaan, of hij geen link kan sturen in plaats van een bijlage, en of die inbox met meer dan 10.000 mails eens niet aangepakt moet worden."

Op de website van ISIT België kunnen leden de impact van hun inspanningen meten. "Enkele sleutelfiguren kunnen het goede voorbeeld geven", legt Vergeynst uit. "Daarna kun je die kleine aanpassingen elders in je bedrijf toepassen, waardoor het effect pas echt voelbaar wordt. Net daarom is het zo cruciaal om je duurzame IT-criteria op te nemen in de besluitvorming op alle niveaus."

Onderhoud

"Elke nieuwkoop die je vermijdt, vermindert de CO2-uitstoot", zegt Christian Levie. "Dat geldt ook voor elk gebruikt toestel dat je inruilt om het een tweede leven te geven. Door te kiezen voor een tweedehands laptop, smartphone of tablet kun je tot 60 procent besparen tegenover een nieuwkoop. Third party maintenance is trouwens ook een interessante formule voor het onderhoud van al wat oudere servers. Daarmee kun je 30 à 70 procent uitsparen."

60 procent kunt u besparen door te kiezen voor een tweedehands laptop, smartphone of tablet.

De hoeveelheid elektronisch afval is de afgelopen vijf jaar drie keer sneller gegroeid dan de wereldbevolking. Volgens de wereldwijde E-waste Monitor steeg de afvalberg van 44,7 miljoen ton in 2016 naar 53 miljoen ton in 2019 en zal hij tegen 2033 verder aandikken tot 74 miljoen ton. Olivier Vergeynst van het Belgisch Instituut voor Sustainable IT (ISIT) ziet daar drie hoofdredenen voor: er worden meer elektronische en elektrische toestellen gebruikt, de gebruiksduur is korter en er zijn steeds minder reparatiemogelijkheden. Volledig circulair ondernemen is nog niet mogelijk in de IT-sector, maar via allerlei initiatieven kun je je impact wel al gevoelig verminderen", weet Vergeynst. "Alles start bij een verstandig aankoop- en e-wastebeleid. Door je toestellen goed te onderhouden en te herstellen verleng je hun levensduur. Je kunt er ook voor kiezen geen nieuwe apparaten te kopen. Ga daarvoor op zoek naar duurzame partners." ISIT somt vier actiepunten voor een duurzame IT-strategie. Probeer aan de hand van opleidingen en bewustmaking een inzicht te krijgen in wat duurzame IT precies inhoudt. Meet waar mogelijk de impact van IT op de hele organisatie. Laat u inspireren door beste praktijken. Stel interne gedragscodes op voor aankoop, gebruik, instellingen, onderhoud, reparaties, afschrijving en e-afvalbeheer. "Hoe je werknemers hun toestellen gebruiken, heeft een effect op het energieverbruik van je onderneming", zegt Christian Levie van de ICT-dienstenverlener Econocom. "Elke medewerker zou zich dan ook de vraag moeten stellen of twee smartphones wel nodig zijn, of de camera echt voor elke videogesprek moet aanstaan, of hij geen link kan sturen in plaats van een bijlage, en of die inbox met meer dan 10.000 mails eens niet aangepakt moet worden." Op de website van ISIT België kunnen leden de impact van hun inspanningen meten. "Enkele sleutelfiguren kunnen het goede voorbeeld geven", legt Vergeynst uit. "Daarna kun je die kleine aanpassingen elders in je bedrijf toepassen, waardoor het effect pas echt voelbaar wordt. Net daarom is het zo cruciaal om je duurzame IT-criteria op te nemen in de besluitvorming op alle niveaus." "Elke nieuwkoop die je vermijdt, vermindert de CO2-uitstoot", zegt Christian Levie. "Dat geldt ook voor elk gebruikt toestel dat je inruilt om het een tweede leven te geven. Door te kiezen voor een tweedehands laptop, smartphone of tablet kun je tot 60 procent besparen tegenover een nieuwkoop. Third party maintenance is trouwens ook een interessante formule voor het onderhoud van al wat oudere servers. Daarmee kun je 30 à 70 procent uitsparen."