Alle reizen die nog bij Thomas Cook in België geboekt waren, worden geannuleerd. Dat bevestigt het Garantiefonds Reizen donderdagnamiddag, na een gesprek met de curatoren van de failliet verklaarde vennootschappen van Thomas Cook in België.

Wie een reis had geboekt, zal dus niet kunnen vertrekken, aldus Mark De Vriendt, de directeur van het garantiefonds. De getroffen klanten kunnen online een claim indienen bij het fonds, ze zullen dan terugbetaald worden.

'De curatoren van de failliet verklaarde vennootschappen van Thomas Cook hebben alle toekomstige reizen geannuleerd', staat er intussen ook te lezen op de website van het Garantiefonds Reizen.

Hans De Meyer, een van de drie curatoren van die vennootschappen, bevestigt. 'We hebben besloten alle reizen te annuleren. Er zal geen reis nog doorgaan via Thomas Cook', zegt hij. 'Het Garantiefonds neemt nu volledig over. Het zal de voorschotten terugbetalen. Ook de mensen die al een volledige reis betaald hebben, zullen hun geld terugkrijgen. De mensen die al vertrokken zijn, worden op een correcte manier teruggebracht.'

De curator voegt nog toe dat 'de reizigers er alle belang bij hebben om snel en efficiënt een claim in te dienen'.

Consumentenorganisatie Test Aankoop is tevreden dat er nu duidelijkheid is. 'Dat is tenminste duidelijke taal. Nu weten de reizigers waar ze aan toen zijn', tweet woordvoerder Simon November.