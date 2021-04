Het biotechnologiebedrijf Galapagos, de AI-specialist Skyhaus en de speeltuin Tarzan & Jane zijn de snelst groeiende bedrijven van Vlaanderen. Ze krijgen van Trends de eretitel 'Ambassadeur van de Vlaamse Gazellen'. Galapagos viel twee keer in de prijzen, het beursgenoteerde biotechbedrijf is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar ook bekroond tot Supergazelle.

Elk jaar rangschikt Trends de snelst groeiende bedrijven van Vlaanderen onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. De voorbije maanden stelden we de snelst groeiende bedrijven per provincie voor. Deze week sluiten we de twintigste editie af met de snelste groeibedrijven van Vlaanderen. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we de twintigste verjaardag met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kan u raadplegen via de links in het blauwe kader onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het klassement is gebaseerd op groei. Hoe sneller een bedrijf groeit, hoe hoger het staat in de rangschikking. Voor de Trends Gazellen bekijken we de groei van de toegevoegde waarde, de cashflow en het personeelsbestand over een periode van vijf jaar. Het nummer één krijgt de titel van Ambassadeur van de Trends Gazellen.

De Vlaamse Ambassadeur bij de grote bedrijven én Supergazelle: Galapagos

De snelste groeier van de grote bedrijven in Vlaanderen is Galapagos. Het biotechnologiebedrijf met hoofdkantoor in Mechelen is al jaren een vaste waarde in onze rangschikking. Het is geen toeval dat Galapagos ook de award van de Supergazelle wint, de snelste groeier van de voorbije twintig jaar.

2019 was een topjaar voor het biotechnologiebedrijf met onder meer een deal met het Amerikaanse Gilead. Recent liep Galapagos tegen enkele tegenvallers aan. "Ik begrijp de ontgoocheling, maar dat is nu eenmaal eigen aan de sector", reageert Bart Filius, president en COO van Galapagos.

De grootste hoop stelt Galapagos in het onderzoeksprogramma Toledo, een innovatief platform voor de ontwikkeling van medicijnen tegen inflammatoire ziektebeelden. "De weg is nog lang, we hebben nog minstens vijf jaar te gaan", zegt Filius.

De Vlaamse Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven: Skyhaus

Bij de middelgrote ondernemingen voert Skyhaus de ranking aan. Het Gentse technologiebedrijf koestert de ambitie om uit te groeien tot een Europese referentie in artificiële intelligentie. Skyhaus is de koepel boven enkele jonge bedrijfjes die werken met artificiële intelligentie en machine learning. ML6 is daarvan het bekendste. "We helpen onze klanten met strategisch en managementadvies op het gebied van artificiële intelligentie, data en machine learning. Daarnaast bouwen we ook technologische oplossingen op maat. We profileren ons als een strategische partner die samen met de klant innoveert en disrupteert", zegt CEO Nicolas Deruytter, die het bedrijf in 2013 oprichtte.

Het bedrijf zette jaar na jaar straffe groeicijfers neer. Deloitte nomineerde ML6 vorig jaar voor de Technology Fast 50, de snelst groeiende vijftig technologiebedrijven van ons land. Corona betekende een kleine rem op de groei, maar omdat ML6 in heel wat sectoren actief is, viel de impact best mee. Het groeibedrijf telt zo'n honderd werknemers, van wie er zeventig aan de slag zijn in het hoofdkantoor aan het Gentse Sint-Pietersstation. ML6 heeft ook kantoren in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. "De uitdaging voor de toekomst is keuzes maken. We hebben geen onbeperkte middelen en de snelle groei zet druk op de organisatie en het businessmodel", ervaart Deruytter.

De Vlaamse Ambassadeur bij de kleine bedrijven: Tarzan & Jane

De binnen- en buitenspeeltuin Tarzan & Jane uit Heusden-Zolder is de Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Tarzan & Jane is het project van Caroline Carpentier en Filip Struyf. Carpentier is een ondernemer pur sang. Meer dan vijftien jaar geleden opende de gewezen lerares een wassalon en tien jaar later was dat al uitgegroeid tot een keten met achttien vestigingen. In 2016 maakte ze de overstap naar de vrijetijdsmarkt. "Het begon met een binnenspeeltuin. Al snel kwam er ook een buitenspeeltuin bij, want die heb je nodig om de zomer te overbruggen", vertelt Caroline Carpentier.

Anno 2021 biedt Tarzan & Jane een ruim aanbod aan speelplezier met ook een indoor minigolf, een gameroom, een outdoor hindernissenparcours en een bistro. In de beginjaren investeerden de ondernemers vijf miljoen euro in Tarzan & Jane. Door corona is de zaak al maanden dicht. "Ik geloof in betere tijden en ik hoop vooral dat premier De Croo zijn woord houdt. Hij heeft beloofd de gezonde bedrijven te helpen overleven. Deze titel bewijst alvast dat Tarzan & Jane voor de crisis een gezond bedrijf was", zegt Caroline Carpentier.

