Nog voordat artificiële intelligente een hype werd, werkte Nicolas Deruytter al met die nieuwe technologie. Voor Skyhaus, dat de ambitie heeft uit te groeien tot een toonaangevende Europese speler, is die voorsprong een troef.

Skyhaus is de koepel boven enkele jonge bedrijfjes die werken met artificiële intelligentie en machinelearning. ML6 is daarvan het bekendste. "We helpen onze klanten met strategisch en managementadvies op het gebied van artificiële intelligentie, data en machinelearning. Daarnaast bouwen we technologische oplossingen op maat, die competitief het verschil maken. We profileren ons graag als een strategische partner die samen met de klant innoveert en disrupteert", zegt CEO Nicolas Deruytter, die het bedrijf oprichtte in 2013.

Technology Fast 50

Sindsdien zette het bedrijf jaar na jaar sterke groeicijfers neer. Niet toevallig nomineerde het consultancybureau Deloitte ML6 vorig jaar voor de Technology Fast 50, de rangschikking van de snelst groeiende vijftig technologiebedrijven van ons land. Corona zette wel een kleine rem op de groei, maar omdat ML6 in heel wat sectoren actief is, viel die impact best mee.

Toepassingen van ML6 vinden we terug in zowat alle mogelijke bedrijfstakken. De technologie helpt verkoopteams efficiënter en meer datagedreven te werken, optimaliseert de productieplanning en zorgt voor een meer performante kwaliteitscontrole in de industrie, of helpt banken en verzekeraars om standaarddocumenten automatisch te verwerken. Eind vorig jaar presenteerde ML6 een tool die op basis van enkele kernwoorden een Nederlandstalige tekst kan samenstellen. Dat is handig voor wat extra inspiratie tijdens het schrijven.

ML6 - ML staat voor 'machinelearning', het cijfer 6 is een knipoog naar MI6, de Britse inlichtingendienst - werkt nauw samen met klanten die een inhaalbeweging willen maken in technologie en innovatie. Het bedrijf helpt hen te bepalen waar ze artificiële intelligentie het best kunnen inzetten in lijn met hun bedrijfsstrategie en begeleidt hen om toekomstgerichte technologische keuzes met betrekking tot data en de cloud te maken. Vaak helpt het bedrijf zijn klanten om een subsidiedossier samen te stellen.

Op de klantenlijst vinden we ronkende namen zoals Pfizer, GSK, UZA, TVH, Randstad, Procter & Gamble, ASML, Melexis, Bekaert, Belfius en ING, maar evengoed kleine bedrijfjes en start-ups. "De technologie werd het eerst opgepikt in de e-commerce en de retail, maar stilaan evolueert elk bedrijf naar een digitaal model", aldus Nicolas Deruytter.

Over de grenzen

Artificiële intelligentie kan de motor zijn om de bedrijfsstrategie te versterken en een concurrentievoordeel te behalen, als de technologie juist wordt toegepast. "Wie daarin slaagt, is de winnaar van de toekomst", zegt Nicolas Deruytter. "Dankzij onze technologie kunnen onze klanten hun markten beter en efficiënter benaderen."

De ambitie van ML6 reikt veel verder dan de landsgrenzen. Eind 2018 opende het bedrijf een vestiging in Amsterdam en later volgden ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zonet kwam er een kantoor bij in Zürich. Het bedrijf heeft zo'n honderd werknemers, van wie er zeventig aan de slag zijn in het hoofdkwartier in de schaduw van het Gentse Sint-Pietersstation.

Skyhaus, dat in handen is van CEO Nicolas Deruytter en CTO Matthias Feys, investeert regelmatig in spin-offs. Zo nam het bedrijf deel aan de kapitaalronde van de start-up uman.ai, die de vaardigheden van alle medewerkers van een bedrijf in kaart wil brengen. Paperbox is een ander voorbeeld. In de bank- en verzekeringswereld komen ontelbaar veel documenten via verschillende kanalen binnen. Paperbox onderscheidt de verschillende soorten documenten van elkaar en sorteert ze. De technologie kan vaste elementen zoals een btw-nummer of een bestelbonnummer automatisch herkennen.

Vlotte rekrutering

Skyhaus ondervindt geen problemen om werknemers te vinden. "In het buitenland is het iets moeilijker, omdat we daar nog minder bekend zijn, maar in eigen land verloopt de rekrutering heel vlot. De uitdaging voor de toekomst is keuzes te maken", aldus Nicolas Deruytter. "We hebben geen onbeperkte middelen en de snelle groei zet druk op de organisatie en het businessmodel."

