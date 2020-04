Beveiligingsorganisatie G4S zal bedrijven gesofisticeerde detectiemiddelen aanbieden, waarmee de lichaamstemperatuur van werknemers gescreend kan worden aan de ingang van het bedrijfsgebouw.

Het meten van de koorts zal dienen om te vermijden dat een zieke werknemer het coronavirus op de werkvloer introduceert en daar verder verspreidt, meldt G4S maandag. Een 25-tal bedrijven heeft al een offerte aangevraagd. Onder meer bij twee grote klanten worden dergelijke systemen momenteel geïnstalleerd, bij een daarvan zal het dinsdag al actief zijn.

De koortsmeting gebeurt met behulp van thermische camera's en geavanceerde analyses om de temperatuur van de personen in een bepaald gebied te registreren. Bedrijven kunnen zowel kiezen voor handmatige als (half)automatische toepassingen. Wanneer een te hoge temperatuur wordt gemeten, gaat een alarm af en kan een bewakingsagent actie ondernemen om een potentiële drager van het virus medisch te laten opvangen en hem of haar de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

'Hoge lichaamstemperaturen detecteren voor werknemers het gebouw betreden, is een manier waardoor wij in deze crisis kunnen helpen', zegt Yannick De Smet, strategic solutions manager bij G4S. 'Medewerkers of bezoekers met koorts kunnen zo aangesproken worden en na overleg naar huis worden gestuurd, voor het virus de kans heeft gekregen zich binnen een gebouw te verspreiden. Uiteraard is deze methode niet sluitend, maar het geeft een goede indicatie en draagt in ieder geval bij tot de inperking van de risico's', luidt het.

'Wat betreft privacy zijn er met onze systemen geen problemen te verwachten, omdat wij ervoor zorgen dat wij niet aan gegevensverwerking doen', zegt De Smet. "Er worden geen beelden opgeslagen en er wordt geen link gelegd tussen de detectie en de identiteit van de gescreende persoon. Dit is afgecheckt.

