Frederik Wauterickx lijdt aan het syndroom van Down, maar heeft wel gewoon een betaalde baan als administratief medewerker bij de vzw Creatief Schrijven. "Iedereen verdient een gelijkwaardige kans. Met een portie creativiteit slaag je er altijd in drempels weg te werken."

Op de Facebook-pagina van GRIP, de mensenrechtenorganisatie voor personen met een handicap, verscheen op Wereld Downsyndroom Dag (21 maart) deze vraag: wordt het niet eens tijd dat Vlaamse werkgevers personen met het syndroom van Down tewerkstellen? "Ik heb onmiddellijk geantwoord dat wij zo iemand in dienst hebben en dat we het iedereen zouden aanraden", zegt An Leenders, directeur van de vzw Creatief Schrijven. "Toen ik hoorde dat dat een primeur in Vlaanderen was, viel ik van mijn stoel. In de media krijg je het beeld dat personen met het syndroom van Down werken, maar blijkbaar gaat het vaak om niet-betaalde banen. Wij vinden het fijn de eerste werkgever te zijn, maar voor ons is dat vanzelfsprekend. We vinden dat iedereen een gelijkwaardige kans verdient en dat je met een portie creativiteit er altijd in slaagt drempels weg te werken."

Frederik Wauterickx nam zelf het initiatief om werk te zoeken. "Ik heb een passie voor schrijven. Momenteel werk ik aan een politieke thriller, zowel in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast kan ik goed overweg met computers. Toen ik de vacature bij Creatief Schrijven zag, leek het me de ideale job." Na een gesprek met An Leenders liep Wauterickx eerst stage. Daarna ging hij aan de slag als administratief medewerker. Op de website van Creatief Schrijven houdt hij de cursuspagina bij, volgt hij de inschrijvingen op, beheert hij het schrijversplatform en controleert hij of de wedstrijdinzendingen voldoen aan de voorwaarden.

"Onze organisatie biedt aan alle mensen kansen om gedichten of verhalen te schrijven. Dat willen we ook doen voor ons personeel. We willen meebouwen aan een inclusieve samenleving", legt Leenders uit. "We zijn samen met Frederik op zoek gegaan naar waar zijn talenten liggen, wat hij graag doet en naar de match met het werk dat wij te bieden hebben."

Leerproces

In onze buurlanden werken mensen met het downsyndroom al langer op de reguliere arbeidsmarkt. In België zijn er nog enkele drempels te overwinnen. "Ik heb geen hoger diploma", zegt Frederik Wauterickx. "Je raakt gemakkelijk gefrustreerd als je ziet wat je allemaal moet kunnen voor bepaalde vacatures. Mijn werk komt gelukkig heel goed overeen met wat ik graag doe. Voor mensen met een beperking ligt het soms gevoelig te uiten waar ze zich gemakkelijk bij voelen en waar ze goed in zijn. Ik weet goed wat mijn zwakheden zijn en nog beter wat mijn talenten zijn."

"Als werkgever ervaren we weinig drempels", zegt An Leenders. "Er bestaan nog altijd vooroordelen over mensen met een beperking, maar we hebben niet lang getwijfeld om Frederik aan boord te nemen. We willen met ons team zo veel mogelijk een weerspiegeling van de maatschappij zijn. Dit is niet alleen een leerproces voor Frederik, maar ook voor het bedrijf. Als leidinggevende is het even zoeken hoe je hem een concreet takenpakket moet geven, maar dat houdt je scherp. We brengen elkaar veel bij."

