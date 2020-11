Delhaize wint licht marktaandeel in België. Ook de andere Amerikaanse en Europese zusterketens doen het goed en de webwinkel bol.com groeit fors. Dat blijkt uit de goede kwartaalresultaten van het moederbedrijf Ahold Delhaize. 'Een deel van onze omzetgroei wordt gedreven door covid-19. Dat is positief, maar we zouden natuurlijk liever andere redenen zien voor die snellere groei', zegt Frans Muller, de CEO van Ahold Delhaize.

Ahold Delhaize maakte vandaag goede resultaten bekend. Zo steeg in het derde kwartaal de vergelijkbare omzet, zonder winkelopeningen, met 12,4 procent in de Verenigde Staten en met 7,5 procent in Europa. De retailer profiteert van de boomende onlineverkoop, onder meer via bol.com. Maar ook de traditionele supermarkten zoals Albert Heijn en Delhaize hebben goede resultaten. Er is ook een keerzijde van de medaille. De kosten stijgen sterk door de coronacrisis en de komende maanden kunnen de presidentsverkiezingen zwaar wegen op de belangrijke Amerikaanse markt. Ongeveer 40 miljard van de 66 miljard euro jaaromzet kwam vorig jaar uit de VS. CEO Frans Muller wacht af. "Ik denk dat Ahold Delhaize, zoals iedereen, het meest gebaat was met een duidelijke verkiezingsuitslag", zegt hij. Muller leidt sinds 2018 het bedrijf, dat ontstond uit de samensmelting van Ahold en Delhaize Group. "De Verenigde Staten zitten in een zware economische en sociale crisis. We hebben een duidelijk leiderschap nodig, wie er ook president wordt."FRANS MULLER. "Dat is een terecht vraag. De voorbije maanden heeft de Amerikaanse overheid op verschillende manieren geld geïnjecteerd in de Amerikaanse economie. Tegelijk treft covid-19 de kwetsbare bevolkingsgroepen in de VS veel harder, en daar komt dan nog eens de werkloosheid bovenop. De VS staan er minder goed voor door corona en dat kan ook een negatieve impact hebben bij ons. We hebben het meeste baat bij een gezonde economie, waar mensen zich goed en gezond voelen."Een deel van onze omzetgroei wordt gedreven door covid-19. Maar we zouden natuurlijk liever andere redenen zien voor die snellere groei. Ik denk dat de mensen in de gezondheidszorg het nog lastiger hebben, maar onze mensen moeten ook in moeilijke omstandigheden werken. Het is ten eerste een compliment voor onze medewerkers dat we het zo goed blijven doen. Zeker omdat we ondertussen allemaal de vermoeidheid voelen van die aanhoudende stress en de impact op ons sociaal leven. We doen er alles aan opdat onze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven werken. We gaan dit jaar voor meer dan 600 miljoen euro extra investeringen doen om de coronacrisis op te vangen."MULLER. "Bij onze aandeelhouders zitten grote professionele investeerders en kleine beleggers. Zij rekenen allemaal op ons dividend. Daarom hebben we besloten de ratio van de uitgekeerde winst te behouden en ook ons inkoopprogramma zetten we voort (waardoor de overgebleven aandelen meer waard kunnen worden, nvdr). We houden natuurlijk alles goed in het oog, maar we hebben een sterke financiële balans en er was geen reden om ons beleid te wijzigen. Vergeet ook niet dat we een sterke kasstroom hebben en dat we dit jaar meer dan 2,5 miljard euro investeren. Dat vertaalt zich onder meer in extra werkgelegenheid. Het aantal medewerkers is al met 30.000 gestegen. Dat is een grote positieve impact."Dit bedrijf denkt aan alle belanghebbende partijen. Zo hebben we voor onze medewerkers extra maatregelen getroffen, om hun te helpen en onze waardering uit te drukken. Die pakketten verschillen van land tot land. Dat gaat van een eenmalige vergoeding en extra verlofdagen in België tot extra ziekteverlof in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben we van deze sterke financiële resultaten gebruikgemaakt om onder meer 577 miljoen euro in ons pensioenfonds voor Amerikaanse medewerkers te stoppen. Ook in Nederland hebben we het pensioenfonds versterkt. Beide fondsen hebben nu een beter fundament. Uiteraard zijn er ook onze klanten, ook daar hebben we zwaar geïnvesteerd om hen zo veilig mogelijk te bedienen."MULLER. "In de VS verhogen we onze capaciteit met 100 procent in twee jaar . Voor bol.com is dat 50 procent. Zo willen we aan de extra vraag voldoen. De onlinemarktplaats van bol.com is zeer belangrijk geworden voor veel retailers om de impact van de lockdown op te vangen. In België trekken we ook veel Waalse retailers aan, nu we de website in het Frans hebben vertaald en ook in het Frans ondersteuning bieden. We hebben in België een goed ecosysteem gebouwd tussen bol.com, en Delhaize en Albert Heijn, onder meer via de afhaalpunten in de supermarkten."MULLER. "De coronacrisis zorgt er duidelijk voor dat mensen dichter bij hun huis willen winkelen. De buurtwinkels profiteren daar het meest van, maar we zijn zeker ook tevreden over de ontwikkelingen bij onze grotere supermarkten in eigen beheer. Delhaize heeft daardoor 10 basispunten aan marktaandeel kunnen winnen. Er is een positieve vibe. We hebben onlangs ook onze klantenkaart opnieuw gelanceerd. De SuperPlus-kaart beloont de loyale klanten nog meer bij het kopen van gezonde producten met een lage Nutriscore. Daarmee kunnen we voor de hele winkelkar mooie kortingen geven."MULLER. "We kijken zorgvuldig naar onze locatiekeuzes, maar omdat alles onder één koepel zit, kunnen we dat ook goed organiseren. We blijven in beide merken investeren omdat Albert Heijn en Delhaize elkaar aanvullen en een ander publiek aanspreken."MULLER. "De voorbije maanden hebben we alvast geen minder agressief prijsklimaat gezien dan voordien. De prijsdruk is zeer stabiel, zowel in de VS als in Europa. In de eerste maanden waren er wel minder promoties, omdat er toen een enorme druk op de keten was en veel zaken tijdelijk uitverkocht waren. Het heeft weinig zin promoties te voeren als je niet snel genoeg kan aanvoeren. Maar in België en de rest van Europa is dat ondertussen genormaliseerd en zitten we ook met de promoties weer op een normaal niveau. Ik denk dat we goed gepositioneerd zijn voor een hoger prijsbewustzijn bij de klant. We hebben onze huismerken, al goed voor 50 procent van de omzet, en daar zit ook een lijn bij met zeer goedkope producten. Daar komt onze nieuwe klantenkaart in België bij. Met die extra korting scoren we al zeer goed in de prijsvergelijkingen."MULLER. "Ja, maar niet de sterke manier waarop het groeit. Zelfs als je het effect van covid-19 wegfiltert, kom je uit op een aanhoudende positieve groei van de omzet. We hebben daar natuurlijk voor geïnvesteerd. Dit jaar vernieuwden we de laatste winkels. Met dat nieuwe concept proberen we zo dicht mogelijk bij de lokale klant te staan en dat blijft goed aanslaan."