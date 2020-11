Ahold Delhaize krikt de winstprognoses voor dit jaar op.

De coronapandemie stuwt de cijfers van het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize ook dit kwartaal weer de hoogte in. Het bedrijf zag zijn omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar stijgen met 6,8 procent tot 17,8 miljard euro. Aan constante wisselkoersen gaat het zelfs om een toename met 10,1 procent. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa steeg de verkoop. Online stegen de inkomsten zelfs met 62,6 procent. 'De groep zal haar doel van 7 miljard euro aan online consumentenverkopen in 2020 halen, een jaar eerder dan gepland', luidt het. In de Benelux kende bol.com een omzetgroei van 45,6 procent.

In het tweede kwartaal had Ahold Delhaize onder impuls van het coronavirus nog betere resultaten in de boeken genoteerd. De omzet kwam toen uit op 19,1 miljard euro (+17 procent). Er waren meer mensen thuis - door onder meer lockdowns en telewerk - en sommige klanten vertoonden hamstergedrag.

Door het coronavirus tastte Ahold Delhaize zelf ook dieper in de buidel. In totaal investeerde het concern als gevolg van de pandemie al 470 miljoen euro in onder meer bijkomende veiligheidsmaatregelen, extra verloning voor het personeel en giften, klinkt het. Zowat 140 miljoen euro daarvan werd in het derde kwartaal uitgegeven.

Door de sterke resultaten dit jaar, krikt Ahold Delhaize nu zijn winstverwachting weer op. De toename van de winst per aandeel zal nu dichter bij 30 dan bij 20 procent liggen, aldus het supermarktconcern. Het bedrijf lanceert ook volgend jaar weer een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro.

