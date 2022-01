De economie van de eurozone is vorig jaar met 5,2 procent gegroeid, nadat ze in 2020 met 6,4 procent was gekrompen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag in een flashraming.

Het jaar begon nog met een kleine krimp, maar in het tweede en het derde kwartaal veerde de economie flink op, met telkens meer dan 2 procent groei in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Door de opkomst van de omikronvariant vertraagde de groei in het vierde kwartaal tot 0,3 procent, aldus Eurostat.

Spanje, Portugal en Zweden kenden nog de sterkste economische groei in het vierde kwartaal (van 2 tot 1,4 procent), maar in landen als Oostenrijk (-2,2 procent) en Duitsland (-0,7 procent), de grootste economie van de eurozone, kromp de economie aan het einde van het jaar.

In België kwam de Nationale Bank eind vorige week met een flashraming. De Belgische economie groeide in 2021 met 6,1 procent en in het vierde kwartaal met 0,5 procent. Ook voor de hele Europese Unie schat Eurostat de economische groei in 2021 op 5,2 procent.

